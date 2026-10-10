به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور ظهر شنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان که با حضور مسئولان کمیته‌های مربوط برگزار شد، انتخابات را از موضوعات مهم و راهبردی دانست و بر ضرورت هماهنگی و آمادگی همه بخش‌ها برای اجرای مطلوب این فرآیند تأکید کرد.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری انتخابات اظهار کرد: مسئولان کمیته‌های ستاد باید برنامه‌های اجرایی خود را با جزئیات کامل تدوین کنند تا اقدامات مورد نیاز با نظم و آمادگی بیشتری دنبال شود.

فرماندار چالوس همچنین بر استمرار جلسات ستاد انتخابات تأکید کرد و افزود: این جلسات باید به‌صورت هفتگی برگزار شود تا روند اجرای برنامه‌ها، نیازهای موجود و مشکلات احتمالی به‌طور مستمر بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

یوسف‌پور با اشاره به پیچیدگی‌های اجرایی فرآیند انتخابات، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و تصریح کرد: تمامی دستگاه‌ها، به‌ویژه شهرداری‌ها، باید با رعایت کامل قوانین و مقررات و هماهنگی با ستاد انتخابات، وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

وی در ادامه خواستار بررسی فوری امکانات و تجهیزات مورد نیاز شد و گفت: کمبودها و نیازهای اجرایی باید در اسرع وقت شناسایی و فهرست شوند تا اقدامات لازم برای تأمین آن‌ها صورت گیرد.

فرماندار چالوس در پایان بر ضرورت جمع‌بندی موانع و مشکلات موجود تأکید کرد و افزود: مسائل و چالش‌های پیش‌رو باید به ستاد انتخابات شهرستان ارائه شود تا تصمیمات لازم برای رفع سریع آن‌ها اتخاذ و زمینه برگزاری مطلوب انتخابات فراهم شود.