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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۲

تدوین برنامه‌های دقیق اجرایی برای انتخابات در چالوس لازم است

تدوین برنامه‌های دقیق اجرایی برای انتخابات در چالوس لازم است

چالوس- فرماندار چالوس بر آمادگی همه‌جانبه دستگاه‌ها برای برگزاری انتخابات تأکید کرد و گفت: تدوین برنامه‌های دقیق اجرایی برای انتخابات لازم است.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یوسف‌پور ظهر شنبه در جلسه ستاد انتخابات شهرستان که با حضور مسئولان کمیته‌های مربوط برگزار شد، انتخابات را از موضوعات مهم و راهبردی دانست و بر ضرورت هماهنگی و آمادگی همه بخش‌ها برای اجرای مطلوب این فرآیند تأکید کرد.

وی با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری انتخابات اظهار کرد: مسئولان کمیته‌های ستاد باید برنامه‌های اجرایی خود را با جزئیات کامل تدوین کنند تا اقدامات مورد نیاز با نظم و آمادگی بیشتری دنبال شود.

فرماندار چالوس همچنین بر استمرار جلسات ستاد انتخابات تأکید کرد و افزود: این جلسات باید به‌صورت هفتگی برگزار شود تا روند اجرای برنامه‌ها، نیازهای موجود و مشکلات احتمالی به‌طور مستمر بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

یوسف‌پور با اشاره به پیچیدگی‌های اجرایی فرآیند انتخابات، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و تصریح کرد: تمامی دستگاه‌ها، به‌ویژه شهرداری‌ها، باید با رعایت کامل قوانین و مقررات و هماهنگی با ستاد انتخابات، وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.

وی در ادامه خواستار بررسی فوری امکانات و تجهیزات مورد نیاز شد و گفت: کمبودها و نیازهای اجرایی باید در اسرع وقت شناسایی و فهرست شوند تا اقدامات لازم برای تأمین آن‌ها صورت گیرد.

فرماندار چالوس در پایان بر ضرورت جمع‌بندی موانع و مشکلات موجود تأکید کرد و افزود: مسائل و چالش‌های پیش‌رو باید به ستاد انتخابات شهرستان ارائه شود تا تصمیمات لازم برای رفع سریع آن‌ها اتخاذ و زمینه برگزاری مطلوب انتخابات فراهم شود.

کد مطلب 6973563

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