به گزارش خبرنگار مهر، حمید طاهری ظهر شنبه در نشست هم‌اندیشی هیئت‌رئیسه دانشگاه با اشاره به وضعیت زیرساختی و بودجه‌ای این مجموعه، بر ضرورت توسعه فضای اسکان دانشجویان تأکید کرد و گفت: حمایت از پروژه‌های خوابگاهی و طرح‌های خودگردان خوابگاه‌ها می‌تواند به کاهش مشکلات دانشجویان کمک کند.

وی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های عمرانی دانشگاه اظهار کرد: پروژه‌های دانشکده علوم و تحقیقات، استخر دانشگاه و خوابگاه متأهلان، با وجود پیش‌بینی اعتبارات در سفرهای استانی، به دلیل محدودیت منابع مالی و تخصیص محدود اعتبارات دولتی با کندی مواجه شده‌اند.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) افزود: تکمیل این پروژه‌ها، به‌ویژه طرح‌های مرتبط با اسکان دانشجویان، از اولویت‌های دانشگاه است؛ اما محدودیت‌های بودجه‌ای و بدهی‌های پیمانکاران، روند اجرای طرح‌ها را دشوار کرده است و تأمین منابع مالی پایدار می‌تواند به تسریع تکمیل آن‌ها کمک کند.

طاهری با اشاره به ظرفیت علمی دانشگاه گفت: این مجموعه بیش از ۳۲۰ عضو هیئت علمی تمام‌وقت دارد و متخصصانی در حوزه‌های علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی و فنی و مهندسی در آن فعالیت می‌کنند که ظرفیت ارزشمندی برای توسعه علمی و فناوری به شمار می‌روند.

وی ادامه داد: با توجه به پیش‌بینی افزایش شمار دانشجویان به حدود ۱۲ هزار نفر، تقویت زیرساخت‌ها و تأمین بودجه مورد نیاز برای حفظ کیفیت آموزشی و خدمات رفاهی ضرورتی انکارناپذیر است.

رئیس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های علمی دانشگاه و حمایت از پروژه‌های عمرانی و آموزشی، در کنار تأمین اعتبارات مورد نیاز، می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت خدمات دانشگاه و پاسخ‌گویی بهتر به نیازهای دانشجویان را فراهم کند.