به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محمدبیگی ظهر شنبه در نشست با هیئت‌رئیسه دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، بر لزوم تقویت ثبات مدیریتی در نهادهای دانشگاهی و حمایت از پروژه‌های عمرانی و علمی این دانشگاه تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از روش‌های نوین تأمین مالی اظهار کرد: استفاده از مشارکت‌های مردمی و ظرفیت خیرین، علاوه بر گره‌گشایی‌های مالی، برکت‌آفرین است و می‌تواند به پیشبرد طرح‌های دانشگاه کمک کند.

محمدبیگی همچنین با اشاره به نقش سازمان اوقاف در اجرای پروژه‌های کلان استانی، خواستار استفاده از این ظرفیت برای تحقق مأموریت‌های دانشگاه شد و با انتقاد از بی‌توجهی به جایگاه بین‌المللی این مجموعه در سال‌های گذشته، تصریح کرد: دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) باید به مأموریت‌های اصیل و بنیادین خود بازگردد.

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت پیوند بیشتر دانشگاه با نیازهای توسعه‌ای استان گفت: این دانشگاه می‌تواند با اتکا به ظرفیت اعضای هیئت علمی، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان خود، نقش مؤثرتری در حل مسائل استان، توسعه فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصص ایفا کند. تقویت ارتباط دانشگاه با دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و صنایع نیز می‌تواند زمینه تبدیل ایده‌های علمی به طرح‌های کاربردی و ثروت‌آفرین را فراهم کند.

وی در ادامه، حکمرانی مشارکتی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را از راهکارهای ایجاد منابع مالی پایدار دانست و افزود: حمایت از دانشگاه و طرح‌های بزرگ علمی به برنامه‌ریزی بلندمدت، تأمین منابع پایدار و هماهنگی میان نهادهای مسئول نیاز دارد. مجلس نیز آمادگی دارد از طریق پیگیری اعتبارات و تسهیل قوانین، مسیر پیشرفت پروژه‌های علمی و فناوری را هموار کند.

محمدبیگی در پایان، پیشنهاد تشکیل انجمن‌های علمی و اجتماعی برای حمایت از پروژه‌های کلان علمی از جمله طرح «چشمه نور» را مطرح کرد و بر ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت‌های دانشگاه و مشارکت بخش‌های مختلف برای شتاب‌بخشی به پیشرفت علمی کشور تأکید کرد.