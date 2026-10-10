به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول ساکی ظهر شنبه در نخستین نشست حامیان جمعیت شهرستان ساوه اظهار کرد: کاهش نرخ باروری از چالش‌های مهم کشور است و پیامدهای آن در سال‌های آینده، به‌ویژه در حوزه سالمندی و ساختار خانواده، آشکارتر خواهد شد.

وی افزود: تداوم کاهش باروری می‌تواند به افت جمعیت جوان و افزایش شمار سالمندان منجر شود. این روند، برنامه‌ریزی برای آینده اقتصادی و اجتماعی کشور را ضروری می‌کند.

دبیر ستاد راهبری جمعیت و خانواده حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به تحولات نرخ باروری در دهه‌های گذشته بیان کرد: نرخ باروری ایران در دهه ۱۳۶۰ حدود ۶ تا ۷ فرزند به ازای هر زن بود، اما این میزان در سال‌های بعد کاهش یافت و در سال ۱۳۹۰ به حدود یک و ۷ دهم درصد فرزند رسید.

حجت الاسلام ساکی با تأکید بر ضرورت اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب سال ۱۴۰۰ گفت: استفاده از ظرفیت‌های این قانون باید با فرهنگ‌سازی و حمایت‌های اجتماعی همراه شود تا زمینه بهبود شرایط فرزندآوری فراهم شود.

وی مشکلات اقتصادی را از عوامل مؤثر بر تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری دانست و افزود: بیکاری، هزینه بالای مسکن، گرانی کالاهای مورد نیاز کودکان و دشواری تأمین معیشت، از جمله نگرانی‌های خانواده‌هاست.

وی ادامه داد: با وجود اهمیت مسائل اقتصادی، بررسی چالش جمعیت باید ابعاد فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر بگیرد، نگرش جامعه به خانواده و فرزندآوری نیز در این زمینه نقش دارد.

تقویت بنیان خانواده در اولویت برنامه‌های جمعیتی قرار گیرد

دبیر ستاد راهبری جمعیت و خانواده حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به اهمیت جایگاه خانواده اظهار کرد: تضعیف روابط خانوادگی و گسترش الگوی تک‌فرزندی از موضوعاتی است که باید در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام ساکی افزود: خانواده در تأمین حمایت عاطفی، حفظ ارتباط میان نسل‌ها و مراقبت از سالمندان نقش مهمی دارد. از این رو، تقویت این نهاد می‌تواند به بهبود شرایط اجتماعی کمک کند.

وی با اشاره به افزایش سهم سالمندان در سال‌های آینده تصریح کرد: تحولات جمعیتی، ضرورت برنامه‌ریزی برای نظام بازنشستگی، خدمات مراقبتی و حمایت از خانواده‌ها را افزایش می‌دهد.

حجت الاسلام ساکی همچنین بر بهره‌گیری از تجربه‌های داخلی و بین‌المللی تأکید کرد و گفت: بررسی علمی سیاست‌های گذشته و شناسایی نقاط ضعف آنها می‌تواند به انتخاب راهکارهای مؤثرتر برای مواجهه با کاهش باروری کمک کند.

دبیر ستاد راهبری جمعیت و خانواده حوزه‌های علمیه کشور با تأکید بر نقش مردم در حل مسائل جمعیتی اظهار کرد: شناسایی، سازمان‌دهی و توانمندسازی فعالان اجتماعی باید از اولویت‌های این حوزه باشد.

وی افزود: حمایت از افرادی که به‌صورت داوطلبانه در زمینه خانواده و جمعیت فعالیت می‌کنند، می‌تواند دامنه مشارکت مردمی را گسترش دهد.

حجت الاسلام ساکی تصریح کرد: حل چالش جمعیت تنها با همکاری مردم، فعالان اجتماعی و مسئولان امکان‌پذیر است و فرهنگ‌سازی، تقویت بنیان خانواده و حمایت عملی از خانواده‌ها باید به‌صورت مستمر دنبال شود.