سه اپراتور هوش مصنوعی در آستانه ورود به بازار هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز به مناسبت روز جهانی پست با حضور در اداره پست مفتح تهران، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کرد و ضمن گفت‌وگو با کارکنان و پستچیان، با اهدای شاخه گل این روز را به آنان تبریک گفت.

هوشمندسازی مراکز تجزیه و مبادلات پستی

هاشمی در حاشیه این بازدید با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت ملی پست برای ارائه خدمات به مردم، اظهار کرد: در دولت چهاردهم، مجموعه‌ای از اقدامات با هدف ارتقای عملکرد شرکت ملی پست در دستور کار قرار گرفته که هوشمندسازی یکی از محورهای اصلی آن است.

وی با بیان اینکه هوشمندسازی مراکز تجزیه و مبادلات پستی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان دنبال می‌شود، افزود: این طرح در مراکزی که حجم ترافیک پستی بیشتری دارند، در حال اجراست و تاکنون در برخی مراکز به بهره‌برداری رسیده است. اجرای این طرح‌ها به ارتقای بهره‌وری منجر شده و توسعه آن‌ها با جدیت ادامه خواهد یافت تا خدمات پستی با کیفیت مطلوب و در تراز استانداردهای جهانی به مردم ارائه شود.

وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت ارزیابی کیفیت خدمات از نگاه مردم، نظرسنجی از دریافت‌کنندگان خدمات پستی را از دیگر برنامه‌های شرکت ملی پست دانست و تأکید کرد: بازخورد مردم یکی از مهم‌ترین معیارها برای سنجش عملکرد و شناسایی زمینه‌های بهبود خدمات است. به گفته وی، در یکی دو سال اخیر، رضایت مردم از خدمات پستی روندی افزایشی داشته است.

توسعه همکاری با بخش خصوصی و پیگیری اپراتورهای هوشمند پستی

وزیر ارتباطات توسعه تعامل با بخش خصوصی را از رویکردهای دولت چهاردهم در حوزه‌های مختلف ارتباطی و فناوری اطلاعات عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی می‌تواند دستاوردهای قابل‌توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به نقش این همکاری‌ها در هوشمندسازی خدمات شرکت ملی پست افزود: بخشی از خدمات این شرکت در یکی دو سال اخیر با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و از طریق خرید خدمت ارائه شده است؛ رویکردی که علاوه بر ایجاد تحول در شیوه ارائه خدمات، به انتقال دانش و ارتقای کیفیت خدمات پستی کمک کرده است.

هاشمی همچنین درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی اپراتورهای هوشمند پستی گفت: فرایند مطالعاتی و آماده‌سازی این طرح بیش از یک سال به طول انجامیده و اکنون مراحل نهایی آن طی شده است. پس از برگزاری فراخوان، سه مجموعه واجد شرایط شناسایی شده‌اند و امیدواریم طی یک ماه آینده، موافقت اصولی آن‌ها صادر شود تا زمینه ورود این اپراتورها به مرحله فعالیت فراهم شود.

بازدید از مرکز تماس ۱۹۳

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه این بازدید، با حضور در مرکز تماس ۱۹۳ شرکت ملی پست، از نزدیک در جریان فرایند پاسخگویی به تماس‌های مردمی و نحوه رسیدگی به درخواست‌ها، پرسش‌ها و مشکلات مشتریان خدمات پستی قرار گرفت.

سامانه ۱۹۳ به‌عنوان مرکز ارتباط تلفنی مشتریان شرکت ملی پست، امکان پیگیری وضعیت مرسولات، دریافت راهنمایی درباره خدمات پستی و ثبت و پیگیری شکایت‌ها، انتقادها و پیشنهادهای مردم را فراهم می‌کند.

هاشمی در این بازدید، ضمن گفت‌وگو با کارشناسان و بررسی روند پاسخگویی به تماس‌ها، در جریان چگونگی تعامل این مرکز با مشتریان و نقش آن در پیگیری مسائل و رفع ابهام‌های مردم قرار گرفت.

مرکز تماس ۱۹۳ با هدف تسهیل ارتباط مردم با شرکت ملی پست و تقویت پاسخگویی به مشتریان راه‌اندازی شده است و بازخوردهای دریافتی از این مسیر می‌تواند در ارزیابی کیفیت خدمات و شناسایی زمینه‌های بهبود عملکرد شبکه پستی مورد استفاده قرار گیرد.

لباس پستچی؛ نماد فرهنگ خدمت به مردم

هاشمی در پایان این بازدید با پوشیدن لباس پستچیان شرکت ملی پست، در کنار کارکنان این مجموعه عکس یادگاری گرفت. وی در این باره گفت: این لباس، فراتر از یک پوشش، نماد فرهنگ خدمت بی‌منت به مردم است. همکاران ما در مجموعه پست با پوشیدن این لباس تلاش می‌کنند تمام توان خود را برای خدمت‌رسانی به مردم به کار بگیرند و آنچه در توان دارند، در مسیر انجام این مسئولیت قرار دهند.