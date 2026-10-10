لزوم برخورد جدی با متجاوزان اراضی ملی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی ظهر شنبه در دیدار با مدیرکل بازرسی مازندران، ضمن تبریک سالروز تأسیس سازمان بازرسی و قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه، نظارت مؤثر بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را عاملی مهم در ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از تخلفات دانست.

وی با اشاره به تفاوت جایگاه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی اظهار کرد: نظارت مستقل و مؤثر می‌تواند زمینه فعالیت صحیح دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند و سازمان بازرسی به دلیل قرار نداشتن در زیرمجموعه قوه مجریه، از ظرفیت بیشتری برای انجام وظایف نظارتی برخوردار است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با بیان اینکه در کنار خدمات و اقدامات مثبت دستگاه‌ها، همچنان زمینه‌هایی برای بروز ضعف، سوءاستفاده و نابسامانی وجود دارد، افزود: سازمان بازرسی باید با شناسایی دقیق این موارد، در مسیر اصلاح رویه‌ها و مقابله با تخلفات گام بردارد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به شرایط طبیعی و جغرافیایی مازندران، این استان را در معرض طمع سودجویان دانست و گفت: برخورداری از زمین‌های حاصلخیز، جنگل‌های گسترده، سواحل، آب‌وهوای معتدل و نزدیکی به مرکز کشور، مازندران را به منطقه‌ای جذاب برای سوءاستفاده‌کنندگان تبدیل کرده است؛ ازاین‌رو صیانت از اراضی و منابع طبیعی استان باید با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی با یادآوری تأکیدات شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در سفر استانی به مازندران، تصریح کرد: موضوع تعرض به منابع طبیعی و جنگل‌ها، ویلاسازی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز از جمله مسائلی بود که مورد تأکید ایشان قرار داشت و بر تشکیل کمیته‌ای به‌منظور شناسایی تخلفات، برخورد با متجاوزان و آزادسازی اراضی مورد تعرض تأکید شده بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با درخواست از مسئولان سازمان بازرسی برای بررسی عملکرد این کمیته، گفت: لازم است میزان اقدامات انجام‌شده مشخص شود و با برگزاری نشست مشترک، زمینه هماهنگی بیشتر برای شناسایی موارد تخلف و مقابله با سوءاستفاده از اراضی ملی فراهم شود.

وی همچنین خواستار تهیه گزارشی ویژه درباره مسائل و آسیب‌های مرتبط با دوره شش تا هفت‌ماهه جنگ شد و افزود: در این گزارش باید موضوعاتی مانند احتمال احتکار، نحوه هزینه‌کرد اعتبارات اختصاص‌یافته برای جبران خسارت‌ها و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت پیامدهای جنگ در استان بررسی شود.

آیت‌الله محمدی لائینی با تعیین پایان مهرماه به‌عنوان مهلت ارائه گزارش‌ها، خاطرنشان کرد: نتایج بررسی‌ها باید در این موعد ارائه شود تا در صورت نیاز، نشست‌های تکمیلی با حضور مسئولان مرتبط برای بررسی مسائل و یافتن راهکارهای مناسب برگزار شود.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در ادامه بر ضرورت ارائه پیشنهادهای کارشناسی و آسیب‌شناسانه از سوی سازمان بازرسی تأکید کرد و خواستار تدوین راهکارهایی برای ارتقای سلامت اداری، پیشگیری از تخلفات و بهبود عملکرد مدیران و دستگاه‌های مسئول شد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت مسئولیت‌پذیری فردی و اجتماعی، یادآور شد: مسئولان پیش از هر چیز باید در برابر وجدان خود پاسخگو باشند. علاوه بر محاکم قانونی و اجتماعی، محکمه الهی نیز وجود دارد و هیچ‌کس نمی‌تواند با پول، وکیل یا سندسازی از پاسخگویی در برابر وجدان و خداوند رهایی یابد.