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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

خراسان جنوبی ظرفیت تبدیل‌شدن به الگوی مساجد توانمند را دارد

خراسان جنوبی ظرفیت تبدیل‌شدن به الگوی مساجد توانمند را دارد

بیرجند- مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی، خراسان جنوبی را مستعد شکل‌گیری مساجد الگو دانست و از آمادگی بنیاد هدایت برای توانمندسازی کنشگران مسجدی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدناصر میرمحمدیان پیش از ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، با اشاره به مأموریت‌های بنیاد هدایت در قرارگاه ملی مسجد اظهار کرد: در تقسیم کار صورت‌گرفته، مسئولیت بخش نرم‌افزاری مسجد به این بنیاد سپرده شده و سه محور اصلی برای فعالیت در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه شناخت دقیق نیازهای مساجد، مبنای برنامه‌ریزی در این حوزه است، افزود: در همین راستا، فعالیت‌های حدود ۱۰۰ هزار کنشگر مسجدی در سراسر کشور بررسی و دسته‌بندی شده و پس از ارزیابی الگوهای مختلف، ۳۸۶ فعالیت مرتبط با مسجد شناسایی شده است.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: این فعالیت‌ها در قالب الگویی برای تبیین کارکردهای مسجد تدوین شده و کتابی نیز در همین زمینه به انتشار رسیده است تا مساجد بتوانند با توجه به شرایط، امکانات و ظرفیت‌های خود، وضعیت فعالیت‌هایشان را ارزیابی و برای تقویت آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

برنامه آموزشی مساجد باید متناسب با نیازهای بومی باشد

میرمحمدیان با اشاره به شرایط فعالیت‌های مسجدی در خراسان جنوبی بیان کرد: بخشی از امور مساجد این استان از طریق شبکه امور مساجد خراسان رضوی پیگیری می‌شود و بنیاد هدایت نیز آمادگی دارد برای ارتقای توانمندی ائمه جماعات، مبلغان و دیگر فعالان مسجدی با این مجموعه همکاری کند.

وی از فراهم‌شدن زمینه تدوین برنامه‌های آموزشی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها خبر داد و گفت: در رویکرد قرارگاه ملی مسجد، هر استان و شهرستان باید متناسب با نیازها و ظرفیت‌های بومی خود برای آموزش فعالان مسجدی برنامه‌ریزی کند و بنیاد هدایت نیز چارچوب و پشتیبانی مورد نیاز را فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی خراسان جنوبی افزود: این استان توانمندی‌های ارزشمندی در حوزه فرهنگی و دینی دارد که می‌توان با استفاده از آن‌ها، زمینه تقویت مساجد و شکل‌گیری مساجد الگو را فراهم کرد.

میرمحمدیان با تأکید بر لزوم تعیین نیازهای آموزشی گروه‌های مختلف مسجدی اظهار کرد: می‌توان برای بازه زمانی مهرماه تا خردادماه، برنامه‌ای آموزشی تدوین کرد که در آن نیازها و وظایف آموزشی ائمه جماعات، بانوان فعال مسجدی، اعضای هیئت امنا و سایر کنشگران مشخص باشد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های آموزشی باید قابلیت بازبینی و اصلاح داشته باشند، ادامه داد: لازم است محتوای آموزشی، شیوه اجرا و شاخص‌های ارزیابی مشخص شود تا میزان پیشرفت برنامه‌ها سنجیده شده و بازخوردهای به‌دست‌آمده در اصلاح برنامه‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

گسترش همکاری در حوزه بانوان، نوجوانان و مسائل اجتماعی

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اعلام آمادگی این بنیاد برای مشارکت در طراحی و تدوین برنامه‌های آموزشی خراسان جنوبی گفت: نتایج ارزیابی‌ها می‌تواند در برنامه‌ریزی سال‌های آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد و بنیاد هدایت در زمینه مشاوره و ارتقای توانمندی کنشگران مسجدی با مجموعه‌های مسئول استان همکاری خواهد کرد.

میرمحمدیان با اشاره به گستره فعالیت‌های این بنیاد بیان کرد: مأموریت‌های بنیاد هدایت علاوه بر ائمه جماعات و امور مستقیم مساجد، حوزه‌هایی مانند بانوان، نوجوانان، هیئت‌ها، کانون‌ها و مسائل اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد و این موضوع ظرفیت مناسبی برای تعامل بیشتر با فعالان مسجدی ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده مؤثرتر از ظرفیت مساجد خاطرنشان کرد: مسجد از توان گسترده‌ای در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی برخوردار است و برنامه‌ریزی اصولی و توانمندسازی فعالان آن می‌تواند به بهره‌گیری بهتر از این ظرفیت منجر شود.

میرمحمدیان در پایان بر آمادگی بنیاد هدایت برای همکاری با مسئولان و مجموعه‌های مرتبط در خراسان جنوبی تأکید کرد و گفت: زمینه این همکاری می‌تواند بر اساس نیازها و اولویت‌های استان تعیین شود تا به تقویت فعالیت‌های مسجدی و ارتقای نقش مساجد در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی کمک کند.

کد مطلب 6973294

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