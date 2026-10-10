به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدناصر میرمحمدیان پیش از ظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، با اشاره به مأموریت‌های بنیاد هدایت در قرارگاه ملی مسجد اظهار کرد: در تقسیم کار صورت‌گرفته، مسئولیت بخش نرم‌افزاری مسجد به این بنیاد سپرده شده و سه محور اصلی برای فعالیت در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه شناخت دقیق نیازهای مساجد، مبنای برنامه‌ریزی در این حوزه است، افزود: در همین راستا، فعالیت‌های حدود ۱۰۰ هزار کنشگر مسجدی در سراسر کشور بررسی و دسته‌بندی شده و پس از ارزیابی الگوهای مختلف، ۳۸۶ فعالیت مرتبط با مسجد شناسایی شده است.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: این فعالیت‌ها در قالب الگویی برای تبیین کارکردهای مسجد تدوین شده و کتابی نیز در همین زمینه به انتشار رسیده است تا مساجد بتوانند با توجه به شرایط، امکانات و ظرفیت‌های خود، وضعیت فعالیت‌هایشان را ارزیابی و برای تقویت آن‌ها برنامه‌ریزی کنند.

برنامه آموزشی مساجد باید متناسب با نیازهای بومی باشد

میرمحمدیان با اشاره به شرایط فعالیت‌های مسجدی در خراسان جنوبی بیان کرد: بخشی از امور مساجد این استان از طریق شبکه امور مساجد خراسان رضوی پیگیری می‌شود و بنیاد هدایت نیز آمادگی دارد برای ارتقای توانمندی ائمه جماعات، مبلغان و دیگر فعالان مسجدی با این مجموعه همکاری کند.

وی از فراهم‌شدن زمینه تدوین برنامه‌های آموزشی در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها خبر داد و گفت: در رویکرد قرارگاه ملی مسجد، هر استان و شهرستان باید متناسب با نیازها و ظرفیت‌های بومی خود برای آموزش فعالان مسجدی برنامه‌ریزی کند و بنیاد هدایت نیز چارچوب و پشتیبانی مورد نیاز را فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی خراسان جنوبی افزود: این استان توانمندی‌های ارزشمندی در حوزه فرهنگی و دینی دارد که می‌توان با استفاده از آن‌ها، زمینه تقویت مساجد و شکل‌گیری مساجد الگو را فراهم کرد.

میرمحمدیان با تأکید بر لزوم تعیین نیازهای آموزشی گروه‌های مختلف مسجدی اظهار کرد: می‌توان برای بازه زمانی مهرماه تا خردادماه، برنامه‌ای آموزشی تدوین کرد که در آن نیازها و وظایف آموزشی ائمه جماعات، بانوان فعال مسجدی، اعضای هیئت امنا و سایر کنشگران مشخص باشد.

وی با بیان اینکه برنامه‌های آموزشی باید قابلیت بازبینی و اصلاح داشته باشند، ادامه داد: لازم است محتوای آموزشی، شیوه اجرا و شاخص‌های ارزیابی مشخص شود تا میزان پیشرفت برنامه‌ها سنجیده شده و بازخوردهای به‌دست‌آمده در اصلاح برنامه‌های بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

گسترش همکاری در حوزه بانوان، نوجوانان و مسائل اجتماعی

مدیرعامل بنیاد هدایت سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اعلام آمادگی این بنیاد برای مشارکت در طراحی و تدوین برنامه‌های آموزشی خراسان جنوبی گفت: نتایج ارزیابی‌ها می‌تواند در برنامه‌ریزی سال‌های آینده نیز مورد استفاده قرار گیرد و بنیاد هدایت در زمینه مشاوره و ارتقای توانمندی کنشگران مسجدی با مجموعه‌های مسئول استان همکاری خواهد کرد.

میرمحمدیان با اشاره به گستره فعالیت‌های این بنیاد بیان کرد: مأموریت‌های بنیاد هدایت علاوه بر ائمه جماعات و امور مستقیم مساجد، حوزه‌هایی مانند بانوان، نوجوانان، هیئت‌ها، کانون‌ها و مسائل اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد و این موضوع ظرفیت مناسبی برای تعامل بیشتر با فعالان مسجدی ایجاد می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده مؤثرتر از ظرفیت مساجد خاطرنشان کرد: مسجد از توان گسترده‌ای در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی برخوردار است و برنامه‌ریزی اصولی و توانمندسازی فعالان آن می‌تواند به بهره‌گیری بهتر از این ظرفیت منجر شود.

میرمحمدیان در پایان بر آمادگی بنیاد هدایت برای همکاری با مسئولان و مجموعه‌های مرتبط در خراسان جنوبی تأکید کرد و گفت: زمینه این همکاری می‌تواند بر اساس نیازها و اولویت‌های استان تعیین شود تا به تقویت فعالیت‌های مسجدی و ارتقای نقش مساجد در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی کمک کند.