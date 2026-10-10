اهدای کتاب از سوی ادارات لاهیجان به کتابخانه‌ های عمومی

رقیه زرگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرایی شدن مصوبه شورای اداری شهرستان و همچنین مصوبه انجمن کتابخانه‌های عمومی لاهیجان مبنی بر اهدای ۱۰ عنوان کتاب از سوی هر یک از ادارات به کتابخانه‌های عمومی، رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت، هلال‌احمر، اوقاف و امور خیریه، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اهدای تعدادی کتاب، در مسیر ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و غنی‌سازی منابع کتابخانه‌ها پیشقدم شدند.

وی افزود: این اقدام در راستای تقویت منابع کتابخانه‌های عمومی و فراهم کردن زمینه دسترسی بیشتر شهروندان به کتاب و منابع مطالعاتی انجام شده است و مشارکت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در توسعه فرهنگ کتابخوانی در جامعه داشته باشد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان لاهیجان با اشاره به بازدید رؤسای ادارات از کتابخانه عمومی شهید باهنر لاهیجان بیان کرد: این بازدید با حضور رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان برگزار شد و زمینه اجرای یکی دیگر از مصوبات انجمن کتابخانه‌های عمومی، با محوریت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اداره اوقاف برای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، فراهم شد.

زرگری با اشاره به ظرفیت کتابخانه‌های عمومی شهرستان تصریح کرد: لاهیجان دارای ۶ باب کتابخانه عمومی است که سه باب در محدوده شهر لاهیجان، یک باب در شهر رودبنه و دو باب دیگر در روستاهای لیالستان و باکوسرا فعالیت می‌کنند.

وی در پایان بر اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه کتابخوانی تأکید کرد و خواستار تداوم مشارکت ادارات و نهادهای شهرستان در تقویت منابع کتابخانه‌ای و ترویج فرهنگ مطالعه شد.