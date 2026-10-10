به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی روز شنبه ۱۸ مهرماه در مراسم بزرگداشت مقام پرستار در مرکز آموزشی‌درمانی روان‌پزشکی رازی، با اشاره به فشارهای عاطفی و دشواری‌های مراقبت از بیماران روان‌پزشکی اظهار کرد: پرستاران این حوزه در مواجهه مستمر با رنج‌های انسانی، اضطراب و شرایط دشوار درمانی قرار دارند و به همین دلیل، توجه به سلامت جسمی و روحی آنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

او با بیان اینکه همدلی، صبوری و تاب‌آوری پرستاران در کنار دانش تخصصی و امکانات درمانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در روند مراقبت از بیماران دارد، افزود: پرستاران سلامت روان برای بیماران آسیب‌پذیر جامعه، پناهگاهی امن هستند و مراقبت‌های انسانی و تخصصی آنان می‌تواند زمینه بازیابی سلامت، توانمندی و کرامت بیماران را فراهم کند.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با اشاره به خطر فرسودگی شغلی در میان پرستاران روان‌پزشکی گفت: نمی‌توان از پرستاران انتظار داشت همواره پناهگاه آرامش بیماران باشند، اما برای سلامت، امنیت شغلی و آرامش خود آنان حمایت‌های لازم را فراهم نکرد.

پیرهادی حفظ سلامت جسمی و روحی پرستاران را ضرورتی برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی، حفظ کرامت نیروی انسانی و صیانت از حقوق بیماران دانست و بر رعایت حقوق قانونی و صنفی پرستاران، اجرای ضوابط مشاغل سخت و زیان‌آور برای افراد واجد شرایط، بهبود وضعیت رفاهی و تأمین نیروی انسانی متناسب با حجم خدمات تأکید کرد.

او همچنین کاهش فشارهای شغلی و فراهم‌کردن حمایت‌های لازم برای کارکنان مراکز درمانی را از موضوعات ضروری در این حوزه برشمرد.

ضرورت بهسازی محیط اطراف بیمارستان رازی

پیرهادی با اشاره به ارتباط سلامت روان با کیفیت زندگی شهری اظهار کرد: شهر صرفاً مجموعه‌ای از خیابان‌ها، ساختمان‌ها و برج‌ها نیست، بلکه سلامت جسمی، روانی و اجتماعی شهروندان با توسعه پایدار و زیست‌پذیری شهر ارتباط مستقیم دارد.

او بیمارستان روان‌پزشکی رازی را یکی از مراکز اثرگذار در زنجیره سلامت و بازتوانی روانی و اجتماعی تهران دانست و بهسازی فضای سبز و محیط پیرامونی بیمارستان، ایجاد فضاهای آرامش‌بخش و تقویت دسترسی به حمل‌ونقل عمومی ایمن و کارآمد را از موضوعات قابل پیگیری با همکاری مدیریت شهری و دستگاه‌های مسئول عنوان کرد.

به گفته رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، تسهیل رفت‌وآمد کادر درمان، بیماران و خانواده‌های آنان باید به‌طور جدی دنبال شود؛ چرا که بهبود محیط مراکز درمانی می‌تواند علاوه بر کمک به بیماران، شرایط مناسب‌تری برای فعالیت کارکنان فراهم کند.

پیرهادی با اشاره به چالش‌های مربوط به بیماران مزمن، افراد بی‌خانمان و بازگشت بیماران به جامعه پس از درمان، بر ضرورت همکاری مستمر وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران و دیگر نهادهای مسئول تأکید کرد.

او توسعه خدمات بازتوانی اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه اسکان حمایتی پس از درمان برای افراد نیازمند را از اقدامات ضروری دانست و گفت تقویت این خدمات می‌تواند به جلوگیری از تداوم چرخه آسیب و بی‌پناهی کمک کند و از تحمیل مسئولیت‌های مضاعف بر پرستاران و دیگر اعضای تیم درمان بکاهد.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران در پایان با قدردانی از تلاش‌های پرستاران مرکز آموزشی‌درمانی روان‌پزشکی رازی تأکید کرد که مسئولیت مدیریت شهری در قبال جامعه سلامت نباید به تبریک‌های مناسبتی محدود بماند، بلکه باید در قالب اقدامات عینی و ملموس برای حمایت از کادر درمان و ارتقای سلامت روان شهروندان دنبال شود.