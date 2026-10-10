به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا عزت‌زمانی، معاون فرهنگی و امور استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی، در نشست هم‌اندیشی جمعی از محققان و پژوهشگران فرهنگی در خصوص مبانی الهیاتی و اجتماعی پدیده «جان‌فدا» که امروز شنبه ۱۸ مهرماه در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد با تأکید بر ضرورت بازنگری در نگاه نخبگان به حرکت‌های مردمی گفت: حرکت «جان‌فدا» و حقیقتی که در بستر بعثت اجتماعی مردم شکل گرفته است، صرفاً یک راهپیمایی طولانی‌تر یا حرکتی مقطعی نیست، بلکه ظرفیتی عظیم برای بازنگری در نظامات حکمرانی و ایجاد فهمی جدید از جامعه و حرکت‌های اجتماعی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت شناخت عمق ایمان و باورهای مردم اظهار کرد: ممکن است حقیقت ایمان و باورهای مردم همواره در گفتار یا حتی در ظاهر و رفتار روزمره آنان نمایان نباشد، اما این سرمایه عظیم می‌تواند در عرصه‌های مختلف اجتماعی اثرگذار باشد و نسبت ما را با مسائل گوناگون تغییر دهد.

عزت‌زمانی با اشاره به تأثیر این نگاه بر مواجهه با مسئله حجاب افزود: ممکن است فردی به دلیل نوع پوشش خود، در نگاه اولیه صرفاً از زاویه یک مسئله فقهی مورد توجه قرار گیرد، اما هنگامی که در دایره یک حرکت اجتماعی و بعثت مردمی قرار می‌گیرد، باید او را بخشی از این جامعه دانست و ظرفیت‌ها و سرمایه‌های او را نیز مورد توجه قرار داد.

معاون فرهنگی و امور استان‌های سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: این تحول در نگاه، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم حرکت‌های مردمی است؛ ظرفیتی که می‌تواند در سطوح مختلف حکمرانی و در عرصه‌های کلان ملی و بین‌المللی اثرگذار باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه نخبگان و تصمیم‌گیران به حرکت «جان‌فدا» تصریح کرد: اینکه ما به‌عنوان نخبگان و افراد اثرگذار بنشینیم و تصمیم بگیریم مردمِ به‌حرکت‌درآمده را چگونه هدایت کنیم و چه مسیری را به آنان نشان دهیم، می‌تواند یک اشتباه راهبردی باشد. در مقابل، بهتر است نخبگان و نظامات فکری و اجرایی خود را متناسب با واقعیت این حرکت مردمی بازتنظیم کنند.

عزت‌زمانی با بیان اینکه حرکت‌های اجتماعی می‌توانند زمینه‌ساز شکل‌گیری فهمی تازه از جامعه باشند، خاطرنشان کرد: آنچه از میدان و بطن جامعه برمی‌خیزد، گاهی از نظر ارزش و اهمیت برای نظام حکمرانی، فراتر از بسیاری از تصمیم‌ها و طراحی‌های رسمی است؛ ازاین‌رو باید به جای محدود کردن این حرکت‌ها به شعار، ظرفیت‌های واقعی آنها را شناخت و در سیاست‌گذاری‌ها به کار گرفت.

وی در پایان با اشاره به موضوع حکمرانی محلی و نقش‌آفرینی آحاد مردم در اداره امور جامعه، ابراز امیدواری کرد که تجربه حرکت‌هایی همچون «جان‌فدا» به بازنگری در الگوهای حکمرانی و تقویت مشارکت مردمی منجر شود.