به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی طهماسبی اظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه بهسازی و روکش آسفالت قطعه سوم محور آلونی–ده‌صحرا–جوانمردی آغاز شده است.

وی افزود: این پروژه به طول ۷ کیلومتر و با اعتباری حدود ۱۴ میلیارد تومان در حال اجراست و با تکمیل آن، شرایط تردد در این محور بهبود می‌یابد.

طهماسبی با اشاره به اهمیت بهسازی راه‌های فرعی و روستایی بیان کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی در این بخش، با هدف ارتقای کیفیت راه‌ها، تسهیل تردد ساکنان مناطق روستایی و بهبود ایمنی عبور و مرور دنبال می‌شود.

رئیس اداره نظارت بر ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: توسعه و بهسازی زیرساخت‌های ارتباطی مناطق روستایی، نقش مهمی در تسهیل دسترسی مردم و ارتقای کیفیت تردد در این مناطق دارد.