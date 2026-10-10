به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های جامع علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، پیش کارورزی پزشکی و پایان دوره داروسازی نوبت شهریورماه که ابتدا قرار بود ۱۳ شهریورماه برگزار شود، روز پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

کلید اولیه آزمون های جامع علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، پیش کارورزی پزشکی و پایان دوره داروسازی به همراه دفترچه سوالات در ۵ مهرماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس قرار گرفت و پس از آن داوطلبان فرصت داشتند اعتراض به سوالات را ثبت کنند.

در مجموع حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ دانشجو در آزمون های جامع علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، پیش کارورزی پزشکی و پایان دوره داروسازی شرکت کرده اند. در این آزمون تعداد ۹ هزار و ۱۰۴ دانشجوی پزشکی و ۲ هزار و ۶۳۰ دانشجوی دندانپزشکی در آزمون های جامع علوم پایه، ۴ هزار و ۶۲۲ دانشجوی پزشکی در آزمون پیش کارورزی پزشکی و یک هزار و ۱۶۴ دانشجوی سال آخر داروسازی در آزمون پایان دوره داروسازی شرکت کردند.

کلید نهایی آزمون علوم پایه پزشکی

شماره سئوال. نوع دفترچه. نتیجه بررسی

شماره ۳۶. فارسی/ انگلیسی. گزینه های ب و ج صحیح هستند.

شماره ۶۰. فارسی/ انگلیسی. حذف

شماره ۶۹. فارسی/ انگلیسی. حذف

شماره ۸۰. انگلیسی. حذف

شماره ۹۶. فارسی/ انگلیسی. گزینه های ب و ج صحیح هستند.

کلید نهایی آزمون علوم پایه دندانپزشکی

شماره سئوال. نوع دفترچه. نتیجه بررسی

شماره ۴۷. فارسی/ انگلیسی. گزینه های ب و ج صحیح هستند.

شماره ۶۸. فارسی/ انگلیسی. گزینه ج صحیح است.

شماره ۱۰۶. فارسی/ انگلیسی. حذف

شماره ۱۸۲. فارسی/ انگلیسی. گزینه های د و ج صحیح هستند.

شماره ۱۹۲. فارسی/ انگلیسی. گزینه های د و ج صحیح هستند.

کلید نهایی آزمون پایان دوره داروسازی

شماره سئوال. نوع دفترچه. نتیجه بررسی

شماره ۶۱. گزینه د صحیح است.

شماره ۸۰. حذف

شماره ۱۵۷. حذف

کلید نهایی آزمون پیش کارورزی پزشکی

شماره سئوال. نوع دفترچه. نتیجه بررسی

شماره ۹. فارسی/ انگلیسی. گزینه های الف و ج صحیح هستند.

شماره ۴۴. فارسی/ انگلیسی. گزینه های الف و ب صحیح هستند.

شماره ۵۵. فارسی/ انگلیسی. حذف

شماره ۶۵. فارسی/ انگلیسی. گزینه د صحیح است.

شماره ۱۰۳. فارسی/ انگلیسی. حذف

شماره ۱۲۷. فارسی/ انگلیسی. گزینه ج صحیح است.

شماره ۱۵۳. فارسی/ انگلیسی. حذف

شماره ۱۵۸. فارسی/ انگلیسی. گزینه های ب و ج صحیح هستند.

شماره ۱۶۱. فارسی/ انگلیسی. حذف

شماره ۱۶۳. فارسی/ انگلیسی. حذف

شماره ۱۷۲. فارسی/ انگلیسی. گزینه ج صحیح است.