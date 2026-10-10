به گزارش خبرنگار مهر، آزمون های جامع علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، پیش کارورزی پزشکی و پایان دوره داروسازی نوبت شهریورماه که ابتدا قرار بود ۱۳ شهریورماه برگزار شود، روز پنجشنبه ۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
کلید اولیه آزمون های جامع علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، پیش کارورزی پزشکی و پایان دوره داروسازی به همراه دفترچه سوالات در ۵ مهرماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس قرار گرفت و پس از آن داوطلبان فرصت داشتند اعتراض به سوالات را ثبت کنند.
در مجموع حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ دانشجو در آزمون های جامع علوم پایه (پزشکی و دندانپزشکی)، پیش کارورزی پزشکی و پایان دوره داروسازی شرکت کرده اند. در این آزمون تعداد ۹ هزار و ۱۰۴ دانشجوی پزشکی و ۲ هزار و ۶۳۰ دانشجوی دندانپزشکی در آزمون های جامع علوم پایه، ۴ هزار و ۶۲۲ دانشجوی پزشکی در آزمون پیش کارورزی پزشکی و یک هزار و ۱۶۴ دانشجوی سال آخر داروسازی در آزمون پایان دوره داروسازی شرکت کردند.
کلید نهایی آزمون علوم پایه پزشکی
شماره سئوال. نوع دفترچه. نتیجه بررسی
شماره ۳۶. فارسی/ انگلیسی. گزینه های ب و ج صحیح هستند.
شماره ۶۰. فارسی/ انگلیسی. حذف
شماره ۶۹. فارسی/ انگلیسی. حذف
شماره ۸۰. انگلیسی. حذف
شماره ۹۶. فارسی/ انگلیسی. گزینه های ب و ج صحیح هستند.
کلید نهایی آزمون علوم پایه دندانپزشکی
شماره سئوال. نوع دفترچه. نتیجه بررسی
شماره ۴۷. فارسی/ انگلیسی. گزینه های ب و ج صحیح هستند.
شماره ۶۸. فارسی/ انگلیسی. گزینه ج صحیح است.
شماره ۱۰۶. فارسی/ انگلیسی. حذف
شماره ۱۸۲. فارسی/ انگلیسی. گزینه های د و ج صحیح هستند.
شماره ۱۹۲. فارسی/ انگلیسی. گزینه های د و ج صحیح هستند.
کلید نهایی آزمون پایان دوره داروسازی
شماره سئوال. نوع دفترچه. نتیجه بررسی
شماره ۶۱. گزینه د صحیح است.
شماره ۸۰. حذف
شماره ۱۵۷. حذف
کلید نهایی آزمون پیش کارورزی پزشکی
شماره سئوال. نوع دفترچه. نتیجه بررسی
شماره ۹. فارسی/ انگلیسی. گزینه های الف و ج صحیح هستند.
شماره ۴۴. فارسی/ انگلیسی. گزینه های الف و ب صحیح هستند.
شماره ۵۵. فارسی/ انگلیسی. حذف
شماره ۶۵. فارسی/ انگلیسی. گزینه د صحیح است.
شماره ۱۰۳. فارسی/ انگلیسی. حذف
شماره ۱۲۷. فارسی/ انگلیسی. گزینه ج صحیح است.
شماره ۱۵۳. فارسی/ انگلیسی. حذف
شماره ۱۵۸. فارسی/ انگلیسی. گزینه های ب و ج صحیح هستند.
شماره ۱۶۱. فارسی/ انگلیسی. حذف
شماره ۱۶۳. فارسی/ انگلیسی. حذف
شماره ۱۷۲. فارسی/ انگلیسی. گزینه ج صحیح است.
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