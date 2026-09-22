به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، فرآیند برگزاری پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی با ثبت‌نام ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب در ۳۲ شهر کشور، در روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

پس از اعلام انتشار کلید اولیه، شرکت‌کنندگان، اعتراض یا پیشنهادهای خود را درباره سؤالات آزمون ثبت کردند. پس از بررسی اعتراضات، کارنامه نهایی داوطلبان در ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ منتشر و در دسترس شرکت‌کنندگان قرار گرفت. داوطلبانی که حداقل ۱۵۰ نمره از مجموع ۶۰۰ نمره را کسب کردند، مجاز به انتخاب رشته هستند.

دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌محل پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی روز ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر شد و فرآیند انتخاب رشته‌محل برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌محل در روزهای ۱۵ تا ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ انجام شد.

پذیرش نهایی نیز بر اساس نمره کل تراز شده هر رشته، اولویت انتخاب رشته‌محل و مطابق ضوابط شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام خواهد شد و عدم انتخاب رشته در زمان مقرر به منزله انصراف از پذیرش تلقی می‌شود.

در سال جاری، پنجاه ‌و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی در برنامه‌ریزی قبلی مقرر بود اردیبهشت‌ماه امسال برگزار شود اما به دلیل شرایط خاص کشور چند مرتبه به تعویق افتاد. با توجه به تأخیر در برگزاری آزمون مذکور، نتایج نهایی آن در میانه مهرماه جاری اعلام خواهد شد. طبیعتاً شروع به تحصیل دستیاران جدید یک یا دو هفته بعد از اعلام نتایج در دهه سوم مهرماه یا در ابتدای آبان‌ماه در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور آغاز خواهد شد.