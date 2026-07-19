به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید خدری مدیرعامل شرکت پالایش گاز فجرجم بیان کرد: انتظار می‌رود تا پایان مهر، عملیات تعمیرات اساسی هر چهار واحد شیرین‌سازی پالایشگاه گاز فجرجم که امسال در دستور کار قرار دارند، به‌طور کامل پایان یابد.

وی با تأکید بر لزوم انجام این تعمیرات در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین کیفیت، افزود: زمان کوتاه و کار باکیفیت، دو اصل محوری مورد تأکید ماست و نباید هیچ‌گونه تأخیری در پروژه تعمیرات اساسی روی دهد.

مدیرعامل پالایشگاه فجرجم گفت: گروه‌های مهندسی و عملیات تلاش می‌کنند، تعمیرات اساسی امسال را به‌صورت فشرده و با رعایت کامل استانداردهای کیفی تکمیل کنند. رعایت الزام‌های ایمنی کارگران به‌عنوان پیشران اصلی این عملیات خط قرمز ماست و سلامت نیروی انسانی در کنار بهره‌وری، اولویت نخست شرکت به شمار می‌آید.

براساس این خبر، اجرای موفق عملیات تعمیرات اساسی نقش بسزایی در افزایش پایداری تولید، بهبود بازدهی و تأمین پایدار گاز شیرین خواهد داشت.