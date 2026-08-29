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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۱۶

قابلیت اطمینان تولید پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی افزایش می‌یابد

قابلیت اطمینان تولید پالایشگاه یازدهم پارس جنوبی افزایش می‌یابد

مدیر پالایشگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی از آغاز عملیات تعمیرات اساسی این پالایشگاه و تعویض مولکولارسیوهای واحد تصفیه گاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمد سعیدیان، با اشاره به آغاز عملیات تعمیرات اساسی از پنجم شهریور به مدت ۸ روز گفت: برنامه‌ریزی‌های دقیق و کارشناسی با هدف ارتقای بهره‌وری، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و تضمین استمرار تولید ایمن انجام و عملیات اجرایی وارد مرحله عملیاتی شده است.

وی افزود: تعویض مولکولارسیوهای واحد تصفیه گاز یکی از مهم‌ترین اقدام‌های این دوره از تعمیرات اساسی است که با هدف بهبود عملکرد فرآیندی، ارتقای کیفیت تصفیه گاز و صیانت از ظرفیت تولید انجام می‌شود.

مدیر پالایشگاه یازدهم با اشاره به استقرار کامل تیم‌های عملیاتی و پشتیبانی در محل پروژه بیان کرد: همه واحدهای پشتیبان با تأمین قطعات، تجهیزات، ملزومات و خدمات مورد نیاز، در کنار تیم‌های فنی و عملیاتی قرار گرفته‌اند تا عملیات تعمیرات اساسی با سرعت، دقت و هماهنگی لازم پیش برود.

سعیدیان ادامه داد: هم‌زمان با تعویض مولکولارسیوها، نقاط و تجهیزات شناسایی‌شده از سوی بازرسی فنی و کارشناسان عملیاتی نیز در دستور کار تعمیر و پایش قرار گرفته است تا افزون بر رفع گلوگاه‌های فنی، الزام‌ها و استانداردهای ایمنی و فنی به‌طور کامل رعایت شود.

کد مطلب 6931278
طیبه بیات

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