به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محمد سعیدیان، با اشاره به آغاز عملیات تعمیرات اساسی از پنجم شهریور به مدت ۸ روز گفت: برنامهریزیهای دقیق و کارشناسی با هدف ارتقای بهرهوری، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و تضمین استمرار تولید ایمن انجام و عملیات اجرایی وارد مرحله عملیاتی شده است.
وی افزود: تعویض مولکولارسیوهای واحد تصفیه گاز یکی از مهمترین اقدامهای این دوره از تعمیرات اساسی است که با هدف بهبود عملکرد فرآیندی، ارتقای کیفیت تصفیه گاز و صیانت از ظرفیت تولید انجام میشود.
مدیر پالایشگاه یازدهم با اشاره به استقرار کامل تیمهای عملیاتی و پشتیبانی در محل پروژه بیان کرد: همه واحدهای پشتیبان با تأمین قطعات، تجهیزات، ملزومات و خدمات مورد نیاز، در کنار تیمهای فنی و عملیاتی قرار گرفتهاند تا عملیات تعمیرات اساسی با سرعت، دقت و هماهنگی لازم پیش برود.
سعیدیان ادامه داد: همزمان با تعویض مولکولارسیوها، نقاط و تجهیزات شناساییشده از سوی بازرسی فنی و کارشناسان عملیاتی نیز در دستور کار تعمیر و پایش قرار گرفته است تا افزون بر رفع گلوگاههای فنی، الزامها و استانداردهای ایمنی و فنی بهطور کامل رعایت شود.
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