به گزارش خبرنگار مهر، حامد جعفری شامگاه دوشنبه در آیین اختتامیه بخش بین‌الملل و فیلم کوتاه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با اشاره به روند تکامل این رویداد اظهار کرد: جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان طی سال‌ها تکامل یافته و بخش‌هایی مانند انیمیشن و مستند به آن اضافه شده است و برای ارزیابی مسیر حرکت جشنواره، برگزاری جلسات تخصصی و شنیدن دیدگاه‌های فیلم‌سازان ضروری است.

وی افزود: این جلسات فرصت مناسبی برای شناسایی اشکالات و یافتن راهکارهای اصلاحی است و برخلاف برخی تصورات، نگاه جشنواره به فیلم کوتاه حاشیه‌ای نیست، بلکه فیلم کوتاه را در متن این رویداد می‌دانیم.

دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان ادامه داد: تمام نکاتی که در این نشست از سوی همکاران و فیلم‌سازان مطرح شد، یادداشت می‌شود تا در قالب اقدامات اجرایی پیگیری شود.

جعفری با اشاره به محدودیت‌های موجود در برنامه‌ریزی و اکران فیلم‌های کوتاه گفت: زمان‌بندی اختتامیه و برنامه‌های اکران فیلم‌های کوتاه، نتیجه بخشی از تصمیم‌گیری‌های چهار یا پنج دوره گذشته و محدودیت‌های منابع جشنواره است و نمی‌توان تمام پارامترها را یک‌باره تغییر داد، اما گام‌به‌گام به دنبال اصلاح این روند هستیم.

وی از فیلم‌سازان خواست برای عبور از محدودیت‌های موجود، راهکارهای اجرایی پیشنهاد دهند و افزود: آمادگی دارم در جلسات آینده در تهران، این پیشنهادها را جمع‌بندی و برای عملیاتی شدن آن‌ها اقدام کنیم.

دبیر جشنواره فیلم کودک در ادامه با اشاره به ظرفیت نهادهای سینمایی برای حمایت از فیلم کوتاه تصریح کرد: طبق اساسنامه، مأموریت بنیاد سینمایی فارابی سینمای حرفه‌ای و بلند است و حمایت تخصصی از فیلم کوتاه و مستند بر عهده انجمن سینمای جوان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی قرار دارد.

جعفری اضافه کرد: با این حال، بنیاد فارابی از فیلم‌سازان اول، به‌ویژه در حوزه مغفول‌مانده سینمای کودک، استقبال ویژه‌ای دارد و سال گذشته با وجود مخالفت‌ها، جایزه اکسپدیشن با هدف توسعه کار کوتاه به بلند را پایه‌گذاری کردیم و شاهد بودیم فیلم‌سازان منتخب این طرح موفق به ساخت آثار بلند خود شدند.

وی با تأکید بر آمادگی برای استفاده از ظرفیت‌های بنیاد فارابی برای حمایت از فیلم‌سازان کوتاه گفت: اگر پیشنهادی وجود دارد که چگونه اعتبار و ظرفیت فارابی می‌تواند به فیلم‌سازان کوتاه کمک کند، آمادگی شنیدن و بررسی این پیشنهادها را داریم.

دبیر سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان همچنین از آمادگی برای طراحی سازوکار نمایش فیلم‌های کوتاه در سالن‌های بنیاد فارابی خبر داد و گفت: درباره اکران فیلم‌های کوتاه در سالن‌های بنیاد فارابی آمادگی کامل داریم تا با طراحی یک سازوکار مناسب، آثار منتخب را برای مخاطبان اصلی، یعنی کودکان و نوجوانان، به نمایش بگذاریم.

جعفری با بیان اینکه ایجاد تشخص برای سینمای کودک از اهداف این دوره جشنواره است، اظهار کرد: اگر جشنواره امسال را با سال‌های گذشته مقایسه کنید، تغییرات محسوس است و در بخش فیلم کوتاه نیز تلاش شده آثار مرتبط با حوزه کودک در اولویت قرار گیرند.

وی افزود: از میان ۲۷۱ اثر رسیده به بخش فیلم کوتاه، ۱۸ اثر انتخاب شد و در اولویت‌بندی، آثار مرتبط با حوزه کودک در صدر قرار گرفتند.

جعفری با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان جشنواره، فیلم‌سازان و نهادهای سینمایی خاطرنشان کرد: همه ما همکارانی هستیم که باید برای بهبود این مسیر به یکدیگر کمک کنیم.

وی با اشاره به ضرورت توجه به مسیر حرفه‌ای فیلم‌سازان کوتاه گفت: فیلم کوتاه برای فیلم‌ساز فرصتی است تا زبان و نگاه هنری خود را پیدا کند و این مسیر نیازمند فرصت، دقت نظر و تلاش است. وظیفه جشنواره نیز این است که با کیفیت مناسب به این مسیر بپردازد و زمینه ارتباط آثار با مخاطب را تقویت کند.

آیین اختتامیه بخش بین‌الملل و فیلم کوتاه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان شامگاه دوشنبه در اصفهان برگزار شد.