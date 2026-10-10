به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه در فضای مجازی نوشت: سناتورهای آمریکایی خواهان خروج از مهلکه‌ شکست های فاجعه بار هستند!



وی افزود: نتانیاهو یک جنایتکار جنگیِ تحت تعقیب است که دستش به خون اعراب، آمریکایی‌ها و ایرانیان آلوده است. او برای فرار از عدالت، هیچ ارزشی برای مردم خود قائل نیست.



عراقچی بیان کرد: او همچون قماربازی ورشکسته، ناامیدانه تلاش می کند با قربانی کردن هر چه بیشتر جان و مال آمریکایی‌ها خود را نجات دهد. حتی سناتورهای آمریکایی نیز خواهان پیدا کردن راهی برای خروج هستند.