به گزارش خبرگزاری مهر، صادق نادری شامگاه پنجشنبه در جشنواره سیب کندوان میانه اظهار کرد: میانه یکی از سه قطب اصلی تولید سیب در آذربایجان شرقی است و محصول تولیدی این شهرستان از طعم و کیفیت مطلوبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی رتبه دوم کشور در تولید سیب را دارد گفت: با وجود ظرفیت بالای تولید در حوزه بازاررسانی محصولات کشاورزی همچنان با ضعف‌هایی مواجه هستیم که باید برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

وی توسعه صنایع پس از تولید را یکی از راهکارهای افزایش ارزش اقتصادی محصولات دانست و ادامه داد: توسعه سورتینگ و بسته‌بندی سیب و سایر محصولات کشاورزی می‌تواند ارزش محصول را چند برابر کند و سرمایه‌گذاری در این بخش ارزش افزوده قابل توجهی برای تولیدکنندگان ایجاد خواهد کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین بر ضرورت افزایش بهره‌وری باغات تاکید کرد و گفت: متوسط تولید سیب در باغات میانه نسبت به باغداران نمونه استان پایین‌تر است و باید با استفاده از تجربیات باغداران موفق بهره‌وری را افزایش دهیم تا تولید از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشد.

نادری اضافه کرد: حذف باغات درجه سه و جایگزینی آنها با محصولات کم‌آب‌بر و دارای ارزش افزوده بالا از برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است. همچنین باغات درجه دو باید با استفاده از ارقام پربازده و بهره‌ور اصلاح شوند.

وی با اشاره به نقش جشنواره‌های کشاورزی در توسعه این بخش اظهار کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی فرصتی برای شناسایی چالش‌های محصولات کشاورزی، ایجاد هم‌افزایی میان دستگاه‌ها و یافتن راهکار برای رفع ضعف‌ها و مشکلات موجود است.

نادری ادامه داد: امسال در محصولات باغی تولید بسیار خوبی داشتیم که این امر در کنار لطف خداوند و میزان بارندگی، حاصل تلاش کشاورزان و همکاری مجموعه جهاد کشاورزی بوده است.

وی همچنین به فعالیت شبکه پیش‌آگاهی مبارزه با آفات و بیماری‌های گیاهی در شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: این شبکه در تمام شهرستان‌های آذربایجان شرقی فعال است و سال گذشته رتبه نخست کشور را در این حوزه کسب کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: عملکرد شبکه پیش‌آگاهی در زمینه شناسایی، پیشگیری و مبارزه به‌موقع با آفات و بیماری‌ها نیز در افزایش تولید محصولات کشاورزی موثر بوده است.

وی گفت: جشنواره‌های کشاورزی علاوه بر اهداف اقتصادی و ترویجی، در ایجاد پویایی و نشاط اجتماعی و فرهنگی در مناطق روستایی نیز نقش موثری دارند.