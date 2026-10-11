شالبافان: تنهایی سالمندان را جدی بگیریم

محمدرضا شالبافان، همزمان با هفته ملی سلامت روان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت حمایت اجتماعی از سالمندان گفت: توجه خانواده‌ها به وضعیت روانی سالمندان، حفظ ارتباط منظم با آنان و تشخیص به‌موقع علائم افسردگی و اختلالات حافظه، نقش مهمی در پیشگیری از تشدید مشکلات سلامت روان این گروه دارد.

وی با اشاره به آسیب‌پذیری گروه‌های سنی مختلف در شرایط بحرانی، افزود: سالمندان ممکن است در اثر تنهایی، کاهش ارتباطات اجتماعی و احساس ناتوانی، روحیه و امید خود را از دست بدهند؛ ازاین‌رو، حمایت عاطفی و اجتماعی از این گروه سنی اهمیت ویژه‌ای دارد.

شالبافان با بیان اینکه حمایت از سالمندان همواره جایگاه مهمی در فرهنگ خانواده‌های ایرانی داشته است، اظهار کرد: کوچک‌تر شدن خانواده‌ها، دوری فرزندان از والدین و دشوارتر شدن رفت‌وآمدها موجب شده است بخشی از ارتباطات حضوری جای خود را به تماس‌های کوتاه تلفنی و ارتباطات مجازی بدهد؛ درحالی‌که تعامل چهره‌به‌چهره و ارتباط عاطفی نزدیک می‌تواند نقش مؤثری در سلامت روان سالمندان داشته باشد.

مدیرکل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به سالمندانی که تنها زندگی می‌کنند، تصریح کرد: این افراد ممکن است احساس تنهایی بیشتری داشته باشند و به حمایت اجتماعی گسترده‌تری نیاز پیدا کنند. همچنین خانواده‌ها و اطرافیان باید نسبت به نشانه‌های اختلالات حافظه، از جمله علائم اولیه آلزایمر، حساس باشند تا در صورت مشاهده نشانه‌های مشکوک، فرد به‌موقع برای ارزیابی و درمان به متخصصان ارجاع داده شود.

وی با اشاره به احتمال نادیده گرفته شدن افسردگی در سالمندان گفت: کاهش ارتباطات اجتماعی، گریه کردن، بی‌توجهی به مراقبت از خود و افت فعالیت‌های روزمره از جمله نشانه‌هایی هستند که باید جدی گرفته شوند؛ چراکه ممکن است سالمند به‌تنهایی انگیزه کافی برای پیگیری درمان نداشته باشد.

شالبافان خاطرنشان کرد: در صورت بروز مشکلات سلامت روان، درمان‌های دارویی با تجویز روان‌پزشک و متخصصان مربوطه، در کنار مداخلات روان‌شناختی و تقویت حمایت اجتماعی، می‌توانند به بهبود وضعیت سالمندان کمک کنند.