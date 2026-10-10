نوری: ارتقای خدمات به عشایر با همکاری دو استان دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، بهمن نوری در نشست بررسی مسائل و مشکلات عشایر با حضور استاندار گلستان، نمایندگان مردم دو استان در مجلس شورای اسلامی و معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های خراسان شمالی و گلستان، با اشاره به تأکید امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه عشایر ذخایر انقلاب هستند، اظهار کرد: این قشر ارزشمند باید مورد حمایت و صیانت قرار گیرند و رسیدگی به مسائل و چالش‌های آنان در اولویت برنامه‌های اجرایی باشد.

وی در ادامه افزود: باید با فراهم کردن امکانات لازم و تسهیل شرایط تردد و استقرار عشایر، مشکلات زیرساختی آنان به‌ویژه در حوزه آب و راه برطرف شود.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: همچنین توجه به نیازهای فرهنگی و حمایت و همراهی با عشایر در تعامل با منابع طبیعی، از ضرورت‌های این حوزه است.

نوری با اشاره به ظرفیت عشایر در حفاظت از منابع طبیعی خاطرنشان کرد: همان‌گونه که در بخش‌های مختلف از ظرفیت همیاران مردمی استفاده می‌شود، عشایر نیز می‌توانند به‌عنوان همیاران منابع طبیعی نقش مؤثری در صیانت از این سرمایه‌های ملی ایفا کنند.

وی ارتقای سطح خدمات ارائه‌شده به عشایر را ضروری دانست و گفت: برای ساماندهی مسائل و پیگیری منسجم مطالبات این جامعه، کارگروه مشترکی با حضور معاونان هماهنگی امور عمرانی دو استان تشکیل شود تا موضوعاتی از جمله آموزش، بیمه، راه، تأمین آرد و آب بررسی و برای رفع مشکلات، راهکارهای اجرایی مشخصی تدوین شود.

استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به اینکه بخشی از مشکلات عشایر ناشی از خلأهای قانونی و موانع موجود در مقررات است، خاطرنشان کرد: مقرر شد مکاتبات مشترکی با امضای استانداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو استان خطاب به دولت انجام شود تا با بررسی و روزآمدسازی قوانین و مقررات، زمینه رفع موانع قانونی و رسیدگی مؤثرتر به مشکلات عشایر فراهم شود.

گفتنی است این نشست به میزبانی استان گلستان برگزار شد.