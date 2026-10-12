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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۹

نگرانی رئیس جمهور سنگاپور از تاثیر هوش مصنوعی بر کاریابی جوانان

نگرانی رئیس جمهور سنگاپور از تاثیر هوش مصنوعی بر کاریابی جوانان

رئیس جمهور سنگاپور درباره ریسک هوش مصنوعی برای شغل یابی جوانان هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تارمان شانموگاراتنام رئیس جمهور سنگاپور اظهار کرد دولت های سراسر جهان باید این مشکل اضطراری که ظهور هوش مصنوعی چگونه تقاضای شغلی برای دانش آموختگان تازه را کاهش می دهد، بررسی کنند.

وی در جلسه سالانه بانک جهانی و IMF در بانگوک گفت: این یک چالش خاص است که باید به زودی آن را بررسی کنیم و آن این است که تقاضا برای اولین پله از مسیر اشتغال، یعنی نخستین شغل شما پس از فارغ‌التحصیلی، اکنون رو به کاهش است.

وی در ادامه اظهار کرد: شواهد هم اکنون بسیار واضح است. این امر در بخش هایی که بیش از همه در معرض هوش مصنوعی قرار گرفته اند، مشهودتر است.

به گفته او جهان همچنین باید از وضعیتی اجتناب کند که در آن یک شکاف جدید بین اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته به دلیل اختلالات ایجاد شده از هوش مصنوعی شکل می گیرد.

کد مطلب 6975161
شیوا سعیدی

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