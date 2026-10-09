رونمایی از نخستین مرجع تاریخچه پلاک خودروهای ایران با عنوان «نمره اول»

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا سلیمانی، در سالن اجتماعات بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، از انتشار کتاب «نمره اول» به‌عنوان نخستین مرجع تاریخچه پلاک خودروهای ایران خبر داد.

سلیمانی، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد، در مراسم رونمایی از این کتاب که به مناسبت هفته نیروی انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: این اثر حاصل تلاش دست‌کم ۱۲ ساله مؤسسه موزه‌ها و گروه پژوهشی به سرپرستی آقای مستفید است که به ثمر نشست.

وی افزود: با ورود فناوری به ایران، قراردادهای اجتماعی نیز تغییر کرد؛ برای مثال، امروزه تابلوهای خیابان‌ها به ما می‌گویند که وسایل نقلیه چگونه باید رفتار کنند.

مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌های بنیاد با اشاره به ظرفیت پژوهشی کتاب «نمره اول» گفت: این اثر به‌عنوان نخستین مرجع معرفی پلاک خودروهای ایران از آغاز تاکنون، می‌تواند به پژوهشگران و علاقه‌مندان حوزه خودرو کمک شایانی کند.

سلیمانی همچنین به موزه خودروهای تاریخی اشاره کرد و گفت: ۳۲۰ خودروی تاریخی این موزه، هرکدام روایت و داستانی دارند و می‌توانند منشأ فعالیت‌های پژوهشی باشند.

کتاب «نمره اول» تاریخچه پلاک وسایل نقلیه در ایران را از زمان ورود خودرو، شکل‌گیری نخستین نظام‌های شماره‌گذاری تا ظهور و استقرار پلاک‌های ملی بررسی می‌کند.

مطالب این اثر بر پایه تحقیق، بررسی مستندات تاریخی و استفاده از منابع معتبر، به‌ویژه اسناد موجود در موزه خودروهای کلاسیک ایران، گردآوری شده است.

بسیاری از اطلاعات این کتاب برای نخستین بار به‌صورت یکپارچه گردآوری شده و تلاش شده است با اتکا به شواهد مکتوب، تصویری دقیق و مستند از روند شکل‌گیری و تحول پلاک‌ها ارائه شود.

در ادامه این مراسم، سرهنگ رضا سخایی، رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، با اشاره به اهمیت تاریخی پلاک خودروها اظهار کرد: وقتی به تاریخچه شماره‌گذاری خودروها نگاه می‌کنیم، موضوع در ابتدا ساده به نظر می‌رسد، اما این پلاک‌ها روایتگر بخشی از تاریخ معاصر ما هستند.

وی افزود: امروزه شماره‌گذاری خودروها اهداف مختلف دیگری نیز دارد و پلیس راهور در پی استفاده از فناوری‌های جدید برای نظارت بر رفتار خودروها و رانندگان است.

سخایی با اشاره به طراحی عینک هوشمند برای پلیس راهور گفت: در تلاش هستیم با استفاده از این عینک‌ها، رفتار هر خودرو و رانندگان آن را رصد کنیم؛ این فناوری مانند دوربین‌هایی است که برخی مأموران پلیس روی لباس خود دارند، با این تفاوت که دوربین به عینک متصل خواهد شد.

رئیس مرکز تحقیقات کاربردی پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا ادامه داد: این عینک‌ها قابلیت انتقال به کف دست برای جابه‌جایی منوها را نیز دارند.

وی تأکید کرد: کتابی که امروز رونمایی شد، در راستای حفظ هویت و حافظه تاریخی ما قرار دارد.

همچنین سرهنگ عین‌الله جهانی، ناظر فنی کتاب، با اشاره به یافته‌های حاصل از تحقیقات تاریخی گفت: در جریان تحقیق و بررسی‌ها با خودروهای قدیمی و عجیبی روبه‌رو می‌شویم که برخی از آن‌ها می‌توانند به‌عنوان ابزاری در موزه‌ها استفاده شوند و حتی هنوز نیز قابلیت استفاده دارند.