حمایت وزارت بهداشت از خانواده‌ نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاست‌های حمایت از خانواده و جمعیت و با هدف تقویت بنیان خانواده و تکریم سرمایه انسانی نظام سلامت، وزارت بهداشت، طرح تشویقی ویژه‌ای را برای کارکنان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی کشور که در سال ۱۴۰۵ ازدواج کرده‌اند، اجرا می‌کند؛ طرحی که با پیش‌بینی سفر زیارتی ـ سیاحتی رایگان به مشهد مقدس، همراه با اقامت و پذیرایی و تشویق ویژه وزیر بهداشت، به پاسداشت آغاز زندگی مشترک همکاران نظام سلامت اختصاص یافته است.

حمایت از خانواده و تسهیل شرایط تشکیل زندگی مشترک، از موضوعات مهم در سیاست‌های جمعیتی کشور است که در کنار سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، به توجه دستگاه‌های اجرایی به نیازهای واقعی خانواده‌ها و تقویت زیرساخت‌های حمایتی نیاز دارد.

در همین چارچوب، وزارت بهداشت با ابلاغ طرح تشویقی ویژه کارکنان تازه‌ازدواج‌کرده دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، گامی در جهت توسعه برنامه‌های رفاهی خانواده‌محور و تکریم همکاران نظام سلامت برداشته است.

بر اساس این طرح که از سوی اداره کل امور پشتیبانی و رفاهی وزارت بهداشت ابلاغ شده است، کارکنانی که در سال ۱۴۰۵ ازدواج کرده‌اند، می‌توانند پس از ثبت اطلاعات و احراز شرایط، از امکان سفر زیارتی ـ سیاحتی به مشهد مقدس، با اقامت و پذیرایی رایگان به مدت سه شبانه‌روز، بعنوان تشویق ویژه وزیر بهداشت بهره‌مند شوند.

این اقدام را می‌توان در امتداد رویکرد خانواده‌محور در سیاست‌های رفاهی وزارت بهداشت ارزیابی کرد؛ رویکردی که علاوه بر حمایت‌های معیشتی، بر توجه به کیفیت زندگی کارکنان، تقویت خدمات رفاهی و پاسداشت مناسبت‌های مهم زندگی آنان نیز تأکید دارد.

ظرفیت‌های قانونی و ضرورت حمایت از خانواده

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مصوب سال ۱۴۰۰، در ماده ۳۵ بر انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی برای ترویج ازدواج، تحکیم خانواده و آگاهی‌بخشی درباره موضوعات جمعیتی در وزارتخانه‌های علوم و بهداشت تأکید کرده است.

در این چارچوب، طراحی برنامه‌های حمایتی متناسب با شرایط کارکنان، در کنار سایر اقدامات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، می‌تواند به تقویت توجه سازمانی به خانواده و بهبود تجربه شغلی و رفاهی نیروی انسانی کمک کند.

وزارت بهداشت همچنین در حوزه رفاه کارکنان، موضوعاتی نظیر توسعه خدمات اقامتی و گردشگری، تسهیلات رفاهی، بیمه تکمیلی، حمایت‌های معیشتی و برنامه‌های ارتقای سلامت کارکنان را دنبال کرده است.

سرمایه انسانی، یکی از ارکان اصلی پایداری و اثربخشی نظام سلامت است. از این رو، استمرار برنامه‌های حمایتی و گسترش دسترسی کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به خدمات رفاهی، می‌تواند در کنار سایر سیاست‌های بهبود شرایط کاری و معیشتی، زمینه توجه بیشتر به نیازهای خانواده‌های شاغل در این مجموعه را فراهم کند.

جزئیات ثبت‌نام

کارکنانی که در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ ازدواج کرده‌اند، مطابق ابلاغیه اولیه می‌توانند اطلاعات خود را از طریق سامانه زیر ثبت کنند:

https://mrd.behdasht.gov.ir/UnNewlyMarried

مهلت اعلام‌شده در ابلاغیه، ۲۰ مهر ۱۴۰۵ است.