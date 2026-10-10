به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شاهب عصر شنبه در نشست شورای مرکزی انجمن اولیا و مربیان استان در سمنان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تقویت تعامل میان خانواده‌ها و مدارس تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش نهادهای مردمی در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی اظهار کرد: انجمن اولیا و مربیان از ظرفیت‌های ارزشمند مدنی است که می‌تواند با تقویت ارتباط خانواده‌ها و مدارس، زمینه مشارکت موثرتر مردم در حل مسائل نظام تعلیم و تربیت را فراهم کند.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استاندار سمنان با قدردانی از تلاش مدیران، معلمان، مربیان و خانواده‌ها یادآور شد: همراهی همه ارکان تعلیم و تربیت، به‌ویژه در شرایط دشوار، نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های آموزشی و تربیتی دارد و می طلبد ظرفیت‌ها و تجربه‌های ارزشمند مدارس بیش از گذشته شناسایی و به کار گرفته شود.

شاهب برگزاری نشست‌های تجربه اندوزی میان مدیران مدارس و اعضای انجمن‌های اولیا و مربیان را یکی از راهکارهای افزایش مشارکت دانست و توضیح داد: مدیران، مربیان و اعضای انجمن‌ها از تجربه‌ها و تخصص‌های ارزشمندی برخوردارند که می‌توان از آن‌ها برای بهبود مدیریت مشارکتی مدارس بهره گرفت.

وی با تأکید بر ضرورت انتخاب موضوعات کاربردی برای این نشست‌ها بیان کرد: به‌جای تمرکز صرف بر چالش‌ها و مشکلات، باید بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در اولویت قرار گیرد تا مدارس بتوانند تجربه‌های موفق خود در استفاده از امکانات، منابع و فرصت‌های در دسترس را به اشتراک بگذارند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری سمنان ادامه داد: انتقال این تجربه‌ها می‌تواند زمینه الگوبرداری سایر مدارس از روش های موفق را فراهم کند و به تقویت مشارکت در فرآیندهای آموزشی و تربیتی بینجامد.

شاهب ایجاد نظام ارتباطی چند سویه میان دانش‌آموزان، والدین، مدیران مدارس، انجمن‌های اولیا و مربیان و مجموعه آموزش و پرورش را دومین راهکار ارتقای مشارکت عنوان کرد و اظهار داشت: این نظام ارتباطی باید متناسب با شرایط و نیازهای هر مدرسه طراحی شود؛ زیرا ویژگی‌ها و اقتضائات محیط‌های آموزشی متفاوت است و نمی‌توان یک الگوی ثابت را برای همه مدارس در نظر گرفت.

وی با بیان اینکه تقویت ارتباط میان ارکان مدرسه نباید صرفاً به شکل دستوری و از بالا به پایین دنبال شود، تصریح کرد: این فرآیند باید از سطح مدرسه و بر اساس نیازها و ظرفیت‌های واقعی آن آغاز شود و به‌تدریج در ارتباط میان مدارس و سطوح مختلف آموزش و پرورش گسترش یابد.

وی خاطرنشان کرد: می‌توان میزان تحقق ارتباط و مشارکت میان دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مدارس را در قالب شاخص‌های مشخص، در ارزیابی عملکرد انجمن‌های اولیا و مربیان نیز مورد توجه قرار داد.