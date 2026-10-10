به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی شامگاه شنبه در حاشیه آیین افتتاح یازدهمین نمایشگاه کتاب ناشران کشور در زنجان، در گفت‌وگو با خبرنگاران با ابراز خرسندی از حضور در این رویداد فرهنگی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره فعلی، تقویت بنیه فرهنگی استان‌ها و فراهم کردن زمینه بهره‌مندی عادلانه مردم سراسر کشور از رویدادهای فرهنگی است.

وی با اشاره به رویکرد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر اینکه «ایران فقط تهران نیست»، افزود: این نگاه در برنامه‌های کلان وزارتخانه نیز مورد توجه قرار گرفته و تلاش شده است با گسترش فعالیت‌ها و رویدادهای فرهنگی در استان‌ها، ظرفیت‌های فرهنگی مناطق مختلف کشور بیش از گذشته مورد حمایت قرار گیرد.

معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در همین راستا، برگزاری نمایشگاه‌های کتاب، جشنواره‌ها و سایر رویدادهای فرهنگی در استان‌ها در دستور کار قرار گرفته است و تلاش می‌کنیم برنامه‌هایی را که استان‌ها متقاضی میزبانی از آن‌ها هستند، با همکاری مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی در همان مناطق برگزار کنیم.

برگزاری حدود ۱۵ نمایشگاه کتاب استانی در یکی دو سال اخیر

محمدی با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در استان‌های مختلف کشور طی یکی دو سال اخیر بیان کرد: در این مدت حدود ۱۵ نمایشگاه کتاب استانی برگزار شده که خوشبختانه با استقبال بسیار خوب و چشمگیر مردم و فعالان حوزه نشر همراه بوده است.

وی با بیان اینکه نمایشگاه‌های استانی فرصت مناسبی برای حضور ناشران بومی و ناشران ملی فراهم می‌کنند، گفت: در این رویدادها، علاوه بر ناشران استانی که امکان عرضه مستقیم آثار خود را پیدا می‌کنند، ناشران سراسر کشور نیز حضور می‌یابند و تازه‌ترین آثار و تولیدات خود را در معرض دید و انتخاب مخاطبان قرار می‌دهند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان افزود: در این نمایشگاه بیش از ۳۰۰ ناشر از سراسر کشور حضور دارند و بیش از ۲۰ هزار عنوان کتاب در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته است که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت مناسب نمایشگاه‌های استانی برای عرضه متنوع آثار و تقویت ارتباط میان ناشران و مخاطبان است.

استقبال مردم از نمایشگاه‌های استانی کتاب

محمدی با اشاره به تجربه برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در سایر استان‌ها اظهار کرد: اگرچه نمایشگاه کتاب زنجان به‌تازگی افتتاح شده و برای ارزیابی میزان استقبال و فروش آن باید منتظر ارائه آمارهای نهایی بود، اما گزارش‌های دریافتی از نمایشگاه‌های برگزارشده در دیگر استان‌ها حاکی از استقبال مطلوب مردم و ثبت فروش قابل توجه کتاب بوده است.

وی ادامه داد: نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که معمولاً در اردیبهشت‌ماه برگزار می‌شود، از ظرفیت گسترده‌ای برای گردهمایی ناشران و عرضه آثار برخوردار است؛ با این حال، تجربه برگزاری نمایشگاه‌های استانی نیز نشان داده است که مردم در مناطق مختلف کشور از چنین رویدادهایی استقبال می‌کنند و این نمایشگاه‌ها می‌توانند نقش مؤثری در گسترش فرهنگ مطالعه داشته باشند.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در استان‌ها علاوه بر ایجاد فرصت برای دسترسی آسان‌تر مردم به کتاب، زمینه معرفی توانمندی‌های ناشران محلی، تقویت تعامل میان ناشران و مخاطبان و رونق فعالیت‌های فرهنگی در مناطق مختلف کشور را فراهم می‌کند.

برنامه‌ریزی برای حضور ناشران بین‌المللی در نمایشگاه‌های استانی

محمدی با اشاره به چشم‌انداز توسعه نمایشگاه‌های استانی کتاب خاطرنشان کرد: در سال‌های آینده تلاش می‌کنیم ظرفیت این نمایشگاه‌ها را بیش از پیش ارتقا دهیم و زمینه حضور ناشران بین‌المللی را نیز فراهم کنیم.

وی افزود: تاکنون برخی ناشران بین‌المللی برای حضور در تعدادی از نمایشگاه‌های استانی ابراز علاقه کرده‌اند و قرار است در برنامه‌ریزی‌های آینده، این موضوع بررسی و پیگیری شود تا در صورت فراهم شدن شرایط لازم، امکان حضور این ناشران در رویدادهای فرهنگی استان‌ها نیز فراهم شود.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان درباره آمارهای تخصصی حوزه نشر و میزان فروش نمایشگاه‌ها گفت: ارائه آمار دقیق و تخصصی در این زمینه بر عهده همکاران معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و اطلاعات مربوط به وضعیت نشر و عملکرد نمایشگاه‌ها باید از سوی بخش‌های تخصصی این معاونت ارائه شود.