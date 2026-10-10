به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله نامداری عصر امروز شنبه با اشاره به روز جهانی تخم‌مرغ، اظهار کرد: این مناسبت فرصتی برای آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها درباره ارزش غذایی تخم‌مرغ و ترویج مصرف آن، به‌ویژه در میان کودکان و دانش‌آموزان است.

وی افزود: تخم‌مرغ سرشار از ویتامین‌ها، مواد معدنی و اسیدهای آمینه ضروری است و به دلیل برخورداری از این ترکیبات، می‌تواند جایگاه مهمی در رژیم غذایی گروه‌های مختلف سنی داشته باشد.

فعالیت ۲۰ واحد مرغداری تخم‌گذار در لرستان

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تشریح وضعیت تولید این محصول در استان بیان کرد: در حال حاضر ۲۰ واحد مرغداری صنعتی تخم‌گذار در لرستان فعال است که ظرفیت مجموع آن‌ها حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه طیور است.

نامداری ادامه داد: تولید سالانه تخم‌مرغ در استان حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ تن برآورد می‌شود، در حالی که نیاز سالانه لرستان به این محصول حدود ۲۲ هزار تن است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، سالانه حدود ۶ هزار تن تخم‌مرغ از سایر استان‌ها برای تأمین نیاز مصرفی لرستان وارد می‌شود.

احداث سه واحد جدید برای افزایش تولید

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای این بخش گفت: طی یک تا دو سال اخیر، توسعه واحدهای صنعتی مرغداری تخم‌گذار در اولویت برنامه‌های سازمان قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا، ساخت سه واحد صنعتی مرغداری تخم‌گذار با ظرفیت مجموع ۴۰۰ هزار قطعه طیور در دستور کار قرار دارد که با بهره‌برداری از آن‌ها، بخشی از فاصله میان تولید و نیاز مصرفی استان جبران خواهد شد.