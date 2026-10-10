از بررسی طرح حریم پایتخت تا مجوز خدمات شارژ وسایل حمل و نقل عمومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اسلامی شهر تهران، چهارصد و سی و هفتمین جلسه رسمی ششمین دوره شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش به صورت فوق‌العاده در روز یکشنبه نوزدهم مهرماه سال 1405 از ساعت 8:45 لغایت 12 در محل تالار شورا برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام علیرضا نادعلی، سخنگوی شورا در جلسه فوق سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورا نطق پیش از دستور خواهد داشت؛ همچنین این جلسه از صحن شورا میزبان کودکان نخبه به مناسبت روز جهانی کودک خواهد بود.

وی ادامه داد: به این ترتیب بررسی طرح «تعیین حسابرسان منتخب شورا جهت انجام عملیات حسابرسی سال 1405 شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن» که یک فوریت آن در جلسه چهارصد و بیست و هشتم به تصویب رسید و نیز بررسی لوایح «طرح ساختاری حریم پایتخت»، «اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت اخذ بهای خدمات مدیریت و بهره برداری از تجهیزات شارژ وسایل حمل و نقل برقی در شهر تهران در سال 1405» و «تعیین بهای خدمات بهره‌ برداری از معابر توسط شرکت‌های ارائه دهنده خدمات هوشمند مسافر در سال 1405» در دستور کار جلسه چهارصد سی و هفتم شورا خواهد بود.

به گفته نادعلی؛ تعدادی پلاک ثبتی نیز از حیث باغ و غیر باغ بودن در این جلسه تعیین تکلیف خواهند شد.