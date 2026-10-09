به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین ملک‌مکان شامگاه جمعه در اجتماع مردم شرق شیراز با اشاره به جامعیت دین مبین اسلام گفت: اسلام به‌عنوان کامل‌ترین دین الهی، برای ابعاد مختلف زندگی انسان برنامه دارد و آموزه‌های آن در هر دوره‌ای قابلیت پاسخگویی به مسائل جامعه را دارد.

وی افزود: مشکلات جوامع اسلامی ناشی از آموزه‌های دین نیست، بلکه از عمل نکردن به دستورات اسلام ناشی می‌شود؛ چراکه این دین در زمینه‌های مختلف، راهکارهای کاربردی برای نجات و پیشرفت جامعه ارائه کرده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به ضرورت مقاومت در برابر دشمنان متجاوز بیان کرد: آموزه‌های اسلامی بر ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز تأکید دارند، اما برخی جوامع به‌جای مقاومت و عمل به دستورات دینی، در برابر دشمنان دچار ضعف می‌شوند.

ملک‌مکان با اشاره به ایستادگی انصارالله یمن در برابر فشارهای خارجی گفت: تجربه ملت‌هایی که در برابر دشمن مقاومت می‌کنند، نشان می‌دهد که ایستادگی و نترسیدن از قدرت‌های استکباری می‌تواند زمینه‌ساز دستیابی به نتایج مهم باشد.

وی با بیان اینکه اجتماعات مردمی نیز در آموزه‌های دینی مورد توجه قرار گرفته است، به روایتی از امام صادق(ع) اشاره کرد و افزود: بر اساس این روایت، هنگامی که مؤمنان برای انجام کاری مهم گرد هم می‌آیند، مورد توجه و عنایت الهی قرار می‌گیرند و فرشتگان برای همراهی و حمایت از آنان مأمور می‌شوند.

اجتماعات مؤمنان مورد توجه و عنایت الهی است

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با تشریح پیام این روایت اظهار کرد: اجتماع مؤمنان برای اهداف مقدس، زمینه بهره‌مندی از عنایت الهی را فراهم می‌کند و دعاهای آنان برای پیروزی جبهه مقاومت، دفع شر دشمنان و برآورده شدن حاجات، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

ملک‌مکان با اشاره به استمرار اجتماعات شبانه مردم شرق شیراز افزود: حضور مردم در این تجمعات برای دفاع از اسلام، انقلاب و نظام و ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز، اقدامی ارزشمند است که با آموزه‌های دینی همخوانی دارد.

وی با بیان اینکه خداوند در مسیر تحقق وعده‌های خود، بندگانش را با دشواری‌ها و آزمون‌هایی مواجه می‌کند، خاطرنشان کرد: زندگی پیامبران الهی از جمله حضرت نوح(ع)، حضرت ابراهیم(ع)، حضرت موسی(ع) و پیامبر اسلام(ص) نشان می‌دهد که پس از دوره‌های طولانی مقاومت و تحمل سختی‌ها، زمینه نجات و پیروزی فراهم می‌شود.

مردم با استمرار حضور، پایبندی عملی خود به نظام جمهوری اسلامی ایران را نشان دادند

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس با تأکید بر ضرورت صبر، استقامت و بردباری گفت: وعده‌های الهی بر این اساس است که مؤمنان به وظیفه خود عمل کنند و در برابر دشمنان عقب‌نشینی نکنند؛ تحقق پیروزی نیز در زمان مقتضی به اراده خداوند بستگی دارد.

ملک‌مکان با اشاره به استمرار حضور مردم در اجتماعات شبانه گفت: بسیاری تصور می‌کردند این تجمعات پس از مدت کوتاهی پایان می‌یابد، اما حضور مستمر مردم نشان داد که ایمان آنان تنها در گفتار خلاصه نمی‌شود و در عمل نیز پایبندی خود را به آرمان‌هایشان اثبات کرده‌اند.

وی با اشاره به توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران افزود: قدرت واقعی تنها با معیارهای مادی، تجهیزات نظامی و محاسبات اقتصادی سنجیده نمی‌شود و باور به قدرت الهی، یکی از مبانی امیدواری به پیروزی در برابر دشمنان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس در پایان با تأکید بر اینکه استمرار مقاومت و پایداری مردم بی‌نتیجه نخواهد ماند، ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با حفظ وحدت، صبر و استقامت، شاهد پیروزی در برابر دشمنان و تحقق وعده‌های الهی باشند.