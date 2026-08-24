خبرگزاری مهر، گروه استانها: داستان آبرسانی از سد کوثر به شهرستان بهمئی یک پروژه معمولی عمرانی نیست، طرحی است که از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و قرار بوده آب شرب پایدار شهر لیکک، روستاهای مسیر و بخش‌هایی از نیاز آبی شهرستان را تأمین کند، اما سال‌ها میان کمبود اعتبار، تغییر پیمانکار، معارضات مسیر و مشکلات اجرایی متوقف یا کند شده است.

امروز اما تصویر پروژه با سال‌های گذشته تفاوت دارد، مسئولان از پیشرفت ۹۲ درصدی سخن می‌گویند، بیش از ۵۵ کیلومتر خط انتقال اجرا شده، ایستگاه‌های پمپاژ و مخازن ساخته شده و بخش مهمی از تجهیزات نیز نصب شده است اما با این حال هنوز فاصله میان «پیشرفت فیزیکی» و «رسیدن آب پایدار به خانه‌های مردم» پابرجا است.

مردم: دیگر وعده نمی‌خواهیم؛، آب می‌خواهیم

در لیکک، آب فقط یک مطالبه عمرانی نیست، مسئله‌ای است که مستقیماً با زندگی روزمره مردم گره خورده است، شهروندان سال‌ها است می‌پرسند چرا پروژه‌ای با این حجم اعتبار و اهمیت باید بیش از یک دهه در انتظار تکمیل بماند.

علی قادری یکی از شهروندان بهمئی در گفت و گو با خبرنگار مهر می‌گوید: مردم دیگر عدد پیشرفت پروژه را نمی‌خواهند، برای ما مهم این است که چه روزی آب پایدار وارد شبکه می‌شود زیرا سال‌ها است وعده تکمیل پروژه را می‌شنویم.

رضا عسکری یکی دیگر از شهروندان بهمئی، نیز معتقد است طولانی شدن اجرای پروژه باعث شده اعتماد مردم نسبت به وعده‌های زمانی مسئولان کاهش پیدا کند و می‌گوید: اگر پروژه ۹۲ درصد پیشرفت دارد، انتظار مردم این است که مسئولان دقیق بگویند ۸ درصد باقی‌مانده چه زمانی تمام می‌شود و تاریخ بهره‌برداری چه روزی است.

مریم حقانی از دیگر شهروندان لیکک نیز مطالبه اصلی مردم را روشن می‌داند: مردم نمی‌گویند پروژه را یک‌شبه تمام کنید، اما می‌خواهند زمان‌بندی روشن، گزارش شفاف و پاسخ مشخص داشته باشند تا بدانند پایان این انتظار چه زمانی است.

این مطالبات در شرایطی مطرح می‌شود که حتی در روزهای اخیر، اجرای بخشی از عملیات داخل شهر لیکک با مطالبه مردم برای تسریع در کار همراه شده است.

وعده‌ای که حالا باید به «تاریخ بهره‌برداری» تبدیل شود

مرور وعده‌های سال‌های گذشته نشان می‌دهد زمان‌بندی بهره‌برداری این پروژه بارها مطرح شده است.

در مقطعی اعلام شده بود با تکمیل طرح، بیش از ۹۰ درصد جمعیت شهرستان بهمئی از آب آشامیدنی پایدار برخوردار می‌شوند و نزدیک به سه میلیون مترمکعب آب نیز برای صنایع و خدمات اختصاص خواهد یافت.

همچنین اعلام شده بود این طرح می‌تواند نیاز آب شرب شهرستان را برای جمعیتی حدود ۸۵ هزار نفر پوشش دهد و حتی تا چند دهه آینده پاسخگوی رشد جمعیت باشد.

اما اکنون که پروژه به مرز ۹۲ درصد رسیده، مطالبه اصلی دیگر «تأمین اعتبار» یا «افزایش درصد پیشرفت» نیست؛ مطالبه مردم، اعلام یک زمان دقیق و قابل سنجش برای بهره‌برداری است.

گره آخر؛ ۷۰۰ متر در قلب لیکک

تازه‌ترین تحولات پروژه نشان می‌دهد بخشی از عملیات در محدوده شهری لیکک همچنان در حال تکمیل است.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در روزهای اخیر، حدود ۷۰۰ متر از مسیر حدفاصل میدان دا تا میدان دادگستری برای تکمیل عملیات نیازمند خاک‌ریزی و ترمیم بوده است، موضوعی که به دلیل طولانی شدن عملیات، گلایه‌هایی را میان شهروندان درباره وضعیت تردد و شرایط معابر ایجاد کرده است.

در همین ارتباط، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان برای پایان عملیات خاک‌ریزی این محدوده ضرب‌الاجل ۷۲ ساعته تعیین کرده و قرار شده مسیر پس از تکمیل برای ادامه فرآیند و تحویل به شرکت آب و فاضلاب آماده شود.

این اتفاق اگرچه در مقیاس کل پروژه تنها بخشی کوچک به نظر می‌رسد، اما برای مردم لیکک معنای دیگری دارد، زیرا همین بخش‌های پایانی است که باید حلقه انتقال آب از خط اصلی تا شبکه مصرف شهر را تکمیل کند.

از سد کوثر تا شیر خانه‌ها؛ فاصله‌ای که باید کوتاه شود

پروژه آبرسانی سد کوثر به بهمئی حالا در نقطه‌ای قرار دارد که دیگر نمی‌توان تنها با «درصد پیشرفت» درباره آن سخن گفت.

وقتی پروژه‌ای ۹۲ درصد پیشرفت دارد، انتظار طبیعی این است که ۸ درصد باقی‌مانده نیز دارای برنامه، زمان‌بندی، اعتبار و مسئول مشخص باشد.

از سوی دیگر، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که فاصله میان پایان عملیات عمرانی و بهره‌برداری واقعی می‌تواند خود به یک مرحله جدید از انتظار تبدیل شود؛ بنابراین لازم است مسئولان دقیقاً مشخص کنند پس از تکمیل عملیات اجرایی، چه مراحلی برای انتقال آب به شبکه شهری باقی می‌ماند، چه دستگاهی مسئول تحویل و بهره‌برداری است و آب چه زمانی وارد شبکه مصرف مردم خواهد شد.

آب کوثر؛ پروژه‌ای فراتر از یک خط انتقال

طرح آبرسانی از سد کوثر فقط یک پروژه لوله‌گذاری نیست، این طرح قرار است بخشی از بحران آب شرب شهرستان بهمئی را حل کند و همزمان ظرفیت تأمین آب بخش صنعت را نیز فراهم آورد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیشتر اعلام کرده بود این پروژه برای تأمین آب ۷۵ هزار نفر و سه میلیون مترمکعب آب مناطق صنعتی طراحی شده است.

بر همین اساس، تکمیل آن می‌تواند آثار مستقیمی بر کیفیت زندگی مردم، پایداری آب شرب، توسعه شهر لیکک و حتی فعالیت‌های صنعتی شهرستان داشته باشد، اما درست در همین نقطه، یک مطالبه جدی شکل می‌گیرد: پروژه‌ای که ۱۵ سال از آغاز آن گذشته و اکنون ۹۲ درصد پیشرفت دارد، دیگر نباید درگیر وعده‌های کلی بماند.

پروژه‌ای که از ۹۰ درصد عبور کرد، اما هنوز تمام نشده است

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پروژه آبرسانی از سد کوثر به شهرستان بهمئی ۹۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: در این طرح بیش از ۵۵ کیلومتر خط انتقال اجرا شده و دو ایستگاه پمپاژ، مخازن، سیستم‌های ابزار دقیق و تله‌متری، خطوط انتقال برق، جاده‌های دسترسی و دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز نیز احداث شده است.

آرش مصلح با اشاره به پیچیدگی‌های مسیر اجرای پروژه اظهار کرد: حداقل ۲۰ عملیات برای عبور خطوط از زیر جاده‌های اصلی و فرعی، رودخانه‌ها، شبکه آبیاری مارون، محدوده کارخانه سیمان، روستاها و دیگر نقاط انجام شده است که این طرح را به یکی از پروژه‌های متفاوت و پیچیده حوزه آبرسانی تبدیل کرده است.

بیش از ۵۵ کیلومتر لوله‌گذاری انجام شد

وی به بخش‌های اجرایی پروژه نیز اشاره کرد و ادامه داد: که از نقطه آبگیری تا مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی، ایستگاه‌های پمپاژ احداث شده و الکتروموتورها نیز تولید، حمل و پمپ‌ها و ترانس‌های مورد نیاز هم در محل نصب شده‌اند.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، خطوط اصلی انتقال آب تقریباً به طور کامل اجرا شده و تنها در یک محدوده واقع در بافت تاریخی ارجان، به دلیل وجود معارضات، تغییر مسیر انجام شده است.

مصلح یادآور شد: برق‌رسانی به ایستگاه شماره ۲ انجام شده و عملیات برق‌رسانی به ایستگاه شماره یک نیز در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین بخش‌های پروژه در داخل شهر لیکک نیز انجام شده است، افزود: عملیات لوله‌گذاری خط انتقال تا ورودی شهر لیکک ادامه یافته و لوله ۵۰۰ میلی‌متری در عمق حدود دو متری زمین دفن شده است.

فقط چند گلوگاه باقی مانده است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم در گفت و گو با خبرنگار مهر هدف پروژه را، تأمین آب حدود ۷۵ هزار نفر از مردم شهرستان بهمئی و همچنین تأمین سه میلیون مترمکعب آب برای مناطق صنعتی عنوان کرد و گفت: هزار میلیارد تومان به قیمت روز برای این پروژه سرمایه‌گذاری شده و در سال‌های مختلف ۱۴ قرارداد برای اجرای بخش‌های گوناگون آن منعقد شده است.

یدالله رحمانی همچنین افزود: بخش عمده عملیات ساختمانی و نصب تجهیزات ایستگاه‌های پمپاژ به پایان رسیده و یکی از گلوگاه‌های آن مقطع، نصب الکتروموتورها بوده است.

وی با اشاره به اینکه از مجموع ۶۰ کیلومتر خطوط اصلی و فرعی نیز حدود ۹ کیلومتر باقی مانده است، تاکید کرد: این بخش در محدوده کارخانه سیمان و اراضی دیگر قرار دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد یکی از دلایل کندی اجرای این بخش‌ها را کمبود نقدینگی و عدم موفقیت پیمانکاران عنوان کرد و ادامه داد: به دنبال این هستیم پیمانکار جدیدی را جایگزین کنیم و از طرفی امیدواریم به همکاری استانداری خوزستان معارضات اجتماعی این طرح هم برطرف شود.

مردم بهمئی امروز بیش از هر چیز یک پاسخ روشن می‌خواهند؛ آب کوثر چه روزی به خانه‌هایشان می‌رسد؟

اگر ۹۲ درصد پروژه انجام شده، ۸ درصد باقی‌مانده باید دقیقاً برای مردم تشریح شود،نه فقط اینکه چه کاری باید انجام شود، بلکه اینکه چه کسی، با چه اعتباری و تا چه تاریخی باید آن را به پایان برساند.

پروژه‌ای با ۱۵ سال سابقه، دیگر فرصت تازه‌ای برای وعده‌های مبهم ندارد، اکنون زمان آن رسیده که «پیشرفت ۹۲ درصدی» به یک تاریخ قطعی برای جاری شدن آب در شبکه بهمئی تبدیل شود.