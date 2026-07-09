به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوریشمسی ظهر پنج شنبه در جلسه مولدسازی داراییهای استان اظهار کرد: در ادامه پیگیریهای انجامشده در نشستهای گذشته، امروز وضعیت سه پروژه اساسی و معطلمانده استان بهصورت کارشناسی بررسی و تصمیمات موثری برای تسریع در روند اجرای آنها اتخاذ شد.
وی با تاکید بر ضرورت تعیینتکلیف متقاضیان طرح جوانی جمعیت افزود: شمار زیادی از جوانان و شهروندان واجد شرایط، متقاضی دریافت زمین یا واحد مسکونی هستند، در همین راستا چند نقطه از جمله منطقه جورقان برای تخصیص زمینهای دولتی به این افراد مورد بررسی قرار گرفت.
استاندار همدان ادامه داد: طراحیها و بررسیهای لازم در این حوزه انجام خواهد شد تا روند واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط با سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود.
ملانوریشمسی همچنین به پروژه بیمارستان هزار تختخوابی همدان اشاره کرد و گفت: مجوز ماده ۲۳ این بیمارستان دریافت شده و ردیف بودجه آن نیز تامین شده است.
وی افزود: با تعیینتکلیف اراضی ۴۴ هکتاری واقع در بلوار آیتالله نجفی، که سالها بیش از هزار متقاضی در انتظار آن بودند، عملیات اجرایی این بیمارستان بهزودی آغاز خواهد شد.
استاندار همدان در ادامه با اشاره به پروژه مصلای بزرگ شهر همدان تصریح کرد: این پروژه سالها بهصورت نیمهتمام باقی مانده بود، اما در جلسه امروز تصمیمات مهمی اتخاذ شد تا سند زمین مصلا در کوتاهترین زمان ممکن صادر شود.
ملانوریشمسی خاطرنشان کرد: با تامین اعتبار این پروژه از محل مولدسازی، عملیات اجرایی مصلای بزرگ شهر همدان نیز بار دیگر از سر گرفته خواهد شد.
وی تاکید کرد: مدیریت استان با جدیت، تکمیل پروژههای نیمهتمام و پاسخگویی به مطالبات مردم را در دستور کار قرار داده و از همه ظرفیتهای قانونی و اجرایی برای تسریع در این مسیر استفاده خواهد کرد.
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