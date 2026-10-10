به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی با اشاره به ادعای رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر احتمال حمله ایران به شهرهای لس‌آنجلس و سانتیاگو، و توصیف آن به عنوان «بهایی بسیار ناچیز» نوشت: برای ترساندن مردمشان، دشمنی خیالی در آسمان می‌سازند تا تهدید واقعی روی زمین را تحت‌الشعاع قرار دهند.



وی افزود: خطر واقعی نه پشت مرزهاست و نه در آسمان لس‌آنجلس و سن‌دیگو؛ خطر، هیئت حاکمه‌ای است که جنگی غیرقانونی با پیامدهای جهانی بر دنیا تحمیل کرده است.



بقائی خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور آمریکا حتی نابودی لس‌آنجلس و سن‌دیگو را «بهایی بسیار ناچیز» شمرده است. این، مصداق روشن «سیاست ترس» است: مردم را از تهدیدی موهوم بترسانی، نابودی شهرهایشان را بهایی قابل‌قبول نشان بدهی و کاری کنی که از توجه به خطر واقعی غافل شوند!