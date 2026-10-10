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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۴

بخشدار ارم: نظارت بر بازارهای محلی افزایش یابد

بخشدار ارم: نظارت بر بازارهای محلی افزایش یابد

بوشهر- بخشدار ارم با تأکید بر اینکه سلامت مردم اولویت ما است، از تداوم نظارت‌های بهداشتی بر بازارهای محلی و حمایت بخشداری از این اقدامات خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری شنبه‌شب در بازدید بهداشت محیط از شنبه‌بازار شهر تنگ‌ارم با تأکید بر اینکه سلامت مردم اولویت ماست گفت: نظارت‌های بهداشتی بر بازارهای محلی و حمایت بخشداری از این اقدامات خبر داد.

محمود نیکنام، سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت تنگ‌ارم نیز با تأکید بر اهمیت سلامت شهروندان گفت: مردم هنگام خرید مواد غذایی از شنبه‌بازار نیز همانند خرید از مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها باید به تاریخ تولید و انقضا، سلامت بسته‌بندی و شرایط نگهداری مواد غذایی توجه ویژه داشته باشند؛ چراکه سلامت خانواده با انتخاب آگاهانه و خرید مواد غذایی سالم آغاز می‌شود.

در این نظارت میدانی، تاریخ مصرف مواد غذایی، وضعیت بسته‌بندی، شرایط نگهداری و رعایت نکات بهداشتی در عرضه محصولات بررسی شد و توصیه‌های لازم به فروشندگان ارائه شد.

بر اساس این گزارش، مقرر شد نظارت‌های دوره‌ای بهداشت محیط بر شنبه‌بازار تنگ‌ارم ادامه یابد و موارد نیازمند پیگیری به فروشندگان اعلام شود.

کد مطلب 6973939

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