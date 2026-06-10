بخشدار ارم: طرح تشدید بازرسی از اصناف شهر تنگ ارم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین جعفری صبح چهارشنبه در حاشیه بازرسی از واحدهای صنفی مختلف در شهر تنگ ارم به اتفاق تیم بازرسی شهرستان دشتستان اظهار کرد: در راستای نظارت بر روند عرضه کالا و خدمات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، بخشدار ارم به همراه تیم بازرسی و نظارت شهرستان دشتستان، به صورت سرزده از چندین واحد صنفی در شهر تنگ ارم بازدید شد.

وی افزود: در این گشت مشترک که با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط از فرمانداری دشتستان همراه بود، وضعیت فعالیت فروشگاه‌های مواد غذایی، قصابی‌ها، مرغ‌فروشی‌ها و آرایشگاه‌های مردانه از جنبه‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت.

بخشدار ارم بیان کرد: تیم بازرسی ضمن حضور در این اصناف، مواردی همچون رعایت بهداشت محیط، کیفیت مواد پروتئینی، تاریخ انقضای کالاها، قیمت‌گذاری مصوب، نصب اتیکت قیمت و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در آرایشگاه‌ها را بررسی کردند.

وی با تأکید بر تداوم این نظارت‌ها در سطح بخش ارم اظهار کرد: حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان خط قرمز ماست و با متخلفانی که نسبت به رعایت اصول بهداشتی و نرخ‌نامه‌های رسمی بی‌توجهی کنند، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه در جریان این بازدید، همکاری خوبی از سوی اصناف مشاهده شد، اما تأکید می‌کنیم که واحدهای صنفی ملزم به رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی به‌ویژه در قصابی‌ها، مرغ‌فروشی‌ها و اماکنی که ارتباط مستقیم با سلامت مردم دارند، هستند.

تیم بازرسی شهرستان دشتستان ضمن ارائه تذکرات لازم به برخی واحدها، برنامه نظارتی خود را تا پایان فصل تابستان به صورت هفتگی در شهر تنگ ارم و روستاهای تابعه ادامه خواهد داد.