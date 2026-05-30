به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی، عضو شورای عالی حوزه علمیه خراسان، در جریان سفر خود به جنوب استان خراسان رضوی از مدارس علمیه خواهران الزهرا(س) و امام صادق(ع) شهرستان بردسکن بازدید کرد.

تولیت آستان قدس رضوی در این بازدیدها با حضور در بخش‌های مختلف این مراکز آموزشی و نیز ساختمان جدید در حال احداث مدرسه الزهرا(س)، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و تربیتی، ظرفیت‌ها و نیازهای این مجموعه ها قرار گرفت و با مسئولان مدارس گفت‌وگو کرد.

طی این برنامه ها، گزارشی از روند فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی، وضعیت طلاب و برنامه‌های توسعه‌ای مدارس علمیه بردسکن ارائه شد و مسائل و نیازهای این مراکز مورد بررسی قرار گرفت.

دیدار با طلاب، اساتید و مبلغان حوزه های علیمه بردسکن از دیگر برنامه های تولیت آستان قدس رضوی در جریان این سفر بود.

بازدید از مدارس علمیه شهرستان‌ کاشمر و دیدار با طلاب، اساتید، علما و مسئولان حوزوی این منطقه و همچنین حضور در اجتماع مردمی شبانه شهرستان کاشمر از دیگر برنامه‌های سفر آیت‌الله مروی به جنوب استان خراسان رضوی است.

گفتنی است، این سفر در چارچوب برنامه‌های میدانی شورای عالی حوزه علمیه خراسان و با هدف ارتباط نزدیک با طلاب، اساتید و علما، آشنایی مستقیم با ظرفیت‌ها، مسائل و دغدغه‌های حوزه‌های علمیه و نیز توجه به موضوعات، نیازها و اقتضائات منطقه‌ای در فرآیند سیاستگذاری و مدیریت کلان حوزه‌های علمیه انجام شده است.