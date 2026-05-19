مروی: فرزندآوری امتداد حیات مومنانه در اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد مروی شامگاه سه شنبه در همایش جوانی جمعیت اظهار کرد: ازدواج مسلمانان قبل از هرچیزی دل نازنین پیامبر(ص) را شاد می‌کند. یکی از توصیه های رهبر عزیز شهید که بر آن تاکید داشتند و تکرار آن مسئله را جزو برنامه های خود می دانستند مسئله جوانی جمعیت بود.

تولیت آستان قدس رضوی گفت: جمعیت یکی از مولفه های اصلی قدرت سخت و نرم هر کشور است سیاست قدیمی غربی ها مبنی بر محدودیت نسل امروز گریبان گیر آنها هم شده است.

وی بیان کرد: جمعیت و کشوری که جوان نداشته باشد نیروی مولد ندارد، این نیرو نباشد توسعه در کار نیست، از این رو رفاه و اقتدار میسر نمی شود.

مروی گفت: جمعیت رو به پیری می رود، چه کسی می خواهد کشور را اداره کند افراد مسن که خلاقیت و نوآوری و قوت کار و تلاش ندارند.

تولیت آستان قدس رضوی بیان کرد: یکی از مولفه های قدرت، نیروی جوان است ما اگر در ابتدای انقلاب جوان نداشتیم چه کسی جبهه ها را پر می کرد؟! صفوف مجاهدان را جوانان تشکیل دادند تا کشور را حفظ کنند.

وی افزود: کثرت جمعیت قابل افتخار و فخر فروشی است و نقطه قوت اصلی و اقتدار هم جوانی جمعیت محسوب می شود.