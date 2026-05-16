مروی: گران فروشان و محتکران همدست دشمن هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی شامگاه شنبه در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت جوادالائمه (ع) در عرصه میدان شهدای مشهد اظهار کرد: قاطبه بازاریان همواره پشتیبان دین و نظام اسلامی و جامعه بوده‌اند آنگونه که مسجد و حوزه علمیه در درون بازار ساخته شده است و بازاریان ما در طول تاریخ با مسجد، قرآن، دیانت و حوزه های علمیه پیوندی ناگسستنی و محکم داشته‌اند.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: از این رو از بازاریان انتظار است که اجازه ندهند عده ای منفعت جو و فرصت نام‌شان را بدنام کنند و کار ناتمام رییس جمهور پلید آمریکا را این عپه با احتکار و ایجاد کمبود و گرانی در بازار انجام دهند.

وی افزود: این عده سودجو و فرصت طلب با این کار خود به نوعی جامعه را بمباران می کنند زیرا یکی از حربه‌های دشمن همواره در طول این سال‌ها، محاصره اقتصادی و در پی آن ایجاد گرانی و کمبود بوده تا با تشدید این شرایط مردم را نسبت به آرمان هایشان سست و بی اعتقاد کند.

مروی گفت: کسانی که گران فروشی می‌کنند کالا نمی‌فروشند بلکه دارند دین، ایمان، انسانیت و شرافت خود را می فروشند.

تولیت آستان قدس رضوی خطاب به بازاریان افزود: خود بازار را مدیریت کنید، شما همواره پشتیبان اسلام و شیعه و مکتب اهل بیت (ع) و انقلاب بودید از این رو این افراد سودجو و خائن را شناسایی و آنها را رسوا کنید و مسوولان هم باید ضمن اعمال نظارت های گسترده با آنها با قاطعیت برخورد کرده و اسامی آنها را اعلام کند.

وی ادامه داد: دستگاه نظارتی باید نظارت کنند و از قوه قضائیه می خواهیم در برابر این عده با صلابت برخورد کرده و نام آنها را اعلام کنند تا دیگر کسانی جرات سواستفاده از مردم را نیافته و آنان را تحت فشار قرار ندهند.

مروی با بیان این که اصلی‌ترین ویژگی ائمه اطهار(ع) صبر و استقامت است، گفت: صبر بر ۲ قسم است؛ صبر بر مصیبت و صبر بر طاعت و امروز به لطف الهی و با عنایت حضرت ولی عصر (عج) ملت عزیز، بزرگ و غیور ایران از هر دو آزمون صبر در برابر مصیبت که صبر بر شهادت قائد امت و کودکان میناب و فرماندهان و شهدای عزیز بود و هم صبر بر طاعت الهی سربلند بیرون آمدند.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: دشمن فکر می کرد با شهادت رهبر عزیزمان جامعه دچار اضطراب، تشویش و از هم پاشیدگی شود و جامعه نتواند سختی این مصیبت را تحمل کند اما مردم عزیز ایران با استعانت از خداوند و نیروی صبر عکس آنچه را که دشمن تصور می کرد، رقم زدند و وحدت، انسجام، روحیه قوی، فداکاری و حضور در صحنه شکل گرفت.

وی با بیان اینکه دشمن فرهنگ عظیم ایران را نمی تواند درک کند، ادامه داد: این انسجام وحضور را تکذیب و سعی کرد بین جامعه چند قطبی و چند دستگی ایجاد کند از این رو گفت همه مردم ایران در صحنه حضور ندارند.

مروی خطاب به مردم بیان کرد: نمی‌دانید این حضور شبانه شما چه رنج و غصه ای را بر دل دشمنان ایجاد می کند. اثر حضور شما به مراتب بیش از موشک ها است لذا این حضور را حفظ کنید.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: مردم عزیز ایران شما با حضور شبانه تان، تاریخ را می سازید و آیندگان به این شب ها و این حضور و به این غیرت شما مردم غبطه می خورند و درس می گیرند.