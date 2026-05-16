  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲:۲۹

مروی: گران فروشان و محتکران همدست دشمن هستند

مروی: گران فروشان و محتکران همدست دشمن هستند

مشهد- تولیت آستان قدس رضوی گفت: احتکارکنندگان و گران فروشان با دشمن همدست هستند و مردم را تحت فشار اقتصادی قرار می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله احمد مروی شامگاه شنبه در مراسم عزاداری شب شهادت حضرت جوادالائمه (ع) در عرصه میدان شهدای مشهد اظهار کرد: قاطبه بازاریان همواره پشتیبان دین و نظام اسلامی و جامعه بوده‌اند آنگونه که مسجد و حوزه علمیه در درون بازار ساخته شده است و بازاریان ما در طول تاریخ با مسجد، قرآن، دیانت و حوزه های علمیه پیوندی ناگسستنی و محکم داشته‌اند.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: از این رو از بازاریان انتظار است که اجازه ندهند عده ای منفعت جو و فرصت نام‌شان را بدنام کنند و کار ناتمام رییس جمهور پلید آمریکا را این عپه با احتکار و ایجاد کمبود و گرانی در بازار انجام دهند.

وی افزود: این عده سودجو و فرصت طلب با این کار خود به نوعی جامعه را بمباران می کنند زیرا یکی از حربه‌های دشمن همواره در طول این سال‌ها، محاصره اقتصادی و در پی آن ایجاد گرانی و کمبود بوده تا با تشدید این شرایط مردم را نسبت به آرمان هایشان سست و بی اعتقاد کند.

مروی گفت: کسانی که گران فروشی می‌کنند کالا نمی‌فروشند بلکه دارند دین، ایمان، انسانیت و شرافت خود را می فروشند.

تولیت آستان قدس رضوی خطاب به بازاریان افزود: خود بازار را مدیریت کنید، شما همواره پشتیبان اسلام و شیعه و مکتب اهل بیت (ع) و انقلاب بودید از این رو این افراد سودجو و خائن را شناسایی و آنها را رسوا کنید و مسوولان هم باید ضمن اعمال نظارت های گسترده با آنها با قاطعیت برخورد کرده و اسامی آنها را اعلام کند.

وی ادامه داد: دستگاه نظارتی باید نظارت کنند و از قوه قضائیه می خواهیم در برابر این عده با صلابت برخورد کرده و نام آنها را اعلام کنند تا دیگر کسانی جرات سواستفاده از مردم را نیافته و آنان را تحت فشار قرار ندهند.

مروی با بیان این که اصلی‌ترین ویژگی ائمه اطهار(ع) صبر و استقامت است، گفت: صبر بر ۲ قسم است؛ صبر بر مصیبت و صبر بر طاعت و امروز به لطف الهی و با عنایت حضرت ولی عصر (عج) ملت عزیز، بزرگ و غیور ایران از هر دو آزمون صبر در برابر مصیبت که صبر بر شهادت قائد امت و کودکان میناب و فرماندهان و شهدای عزیز بود و هم صبر بر طاعت الهی سربلند بیرون آمدند.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: دشمن فکر می کرد با شهادت رهبر عزیزمان جامعه دچار اضطراب، تشویش و از هم پاشیدگی شود و جامعه نتواند سختی این مصیبت را تحمل کند اما مردم عزیز ایران با استعانت از خداوند و نیروی صبر عکس آنچه را که دشمن تصور می کرد، رقم زدند و وحدت، انسجام، روحیه قوی، فداکاری و حضور در صحنه شکل گرفت.

وی با بیان اینکه دشمن فرهنگ عظیم ایران را نمی تواند درک کند، ادامه داد: این انسجام وحضور را تکذیب و سعی کرد بین جامعه چند قطبی و چند دستگی ایجاد کند از این رو گفت همه مردم ایران در صحنه حضور ندارند.

مروی خطاب به مردم بیان کرد: نمی‌دانید این حضور شبانه شما چه رنج و غصه ای را بر دل دشمنان ایجاد می کند. اثر حضور شما به مراتب بیش از موشک ها است لذا این حضور را حفظ کنید.

تولیت آستان قدس رضوی افزود: مردم عزیز ایران شما با حضور شبانه تان، تاریخ را می سازید و آیندگان به این شب ها و این حضور و به این غیرت شما مردم غبطه می خورند و درس می گیرند.

کد مطلب 6832107

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها