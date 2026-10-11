احیای موقوفه ۴۰۰ ساله در سمنان؛ گالری هنری جای فضای متروکه را گرفت

حجت الاسلام ستار علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از احیای یک موقوفه متعلق به اوقاف و امور خیریه با مشارکت بخش خصوصی برای استفاده عموم خبر داد.

وی با بیان اینکه بازسازی حمام قلی سمنان متعلق به دوران صفوی با ۴۰۰ سال قدمت موضوع این احیا و بازسازی بوده است، افزود: این فضا از امروز در اختیار علاقمندان به هنر و هنردوستان سمنانی قرار گرفته است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با بیان اینکه عملیات بازسازی این بنای ارزشمند ۴۰۰ ساله دو سال زمان برده است، تاکید کرد: این حمام و تبدیل آن به گالری هنری نمونه ایجاد ارزش افزوده از موقوفات است که اوقاف هم از آن استقبال می کند.

علیزاده از استقبال اوقاف برای مشارکت با بخش خصوصی در راستای احیای بناها و موقوفات و همچنین بناهای متعلق به این اداره کل برای بهره برداری در زمینه های مختلف خبر داد.

وی با بیان اینکه این حمام میزبان نگارخانه هنری از آثار هنرمندان شاخص استان سمنان است، افزود: این اتفاق مبارک زمینه ساز حضور هنرمندان و علاقمندان به هنر در این بنای تاریخی و زیبا را نیز فراهم خواهد کرد.

گفته می شود برای احیای حمام قلی سمنان و تبدیل آن به گالری ۳۵ میلیارد ریال و دو سال زمان صرف شده و هم اکنون این بنا به صورت گالری هنری در اختیار عموم مردم سمنان قرار دارد.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای اجرای طرح‌های مرتبط با موقوفات یکی از سیاست های اوقاف و امور خیریه در استان سمنان محسوب می شود که به با استقبال سرمایه گذاران نیز روبرو شده است.