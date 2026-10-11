برنامه ریزی برای کشت کلزا در سطح ۱۵ هزار هکتار از اراضی استان ایلام

حجت عارف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با آغاز سال زراعی جدید، نقشه راه توسعه کشت دانه‌های روغنی در این استان با تعیین سطح ابلاغی ۱۵ هزار هکتار ترسیم شده است.

وی بیان کرد: این هدف‌گذاری که گامی بلند برای تغییر الگوی کشت و ارتقای بهره‌وری محسوب می‌شود، با استقبال چشمگیر کشاورزان ایلامی مواجه شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی ایلام، با تشریح جزئیات اقدامات انجام‌شده، از توزیع ۸۹.۵ تن بذر اصلاح‌شده با عملکرد بالا خبر داد.

وی در این باره اظهار داشت: ارقام توزیع‌شده بر اساس سازگاری با اقلیم استان و مقاومت به تنش‌های محیطی صورت گرفته و حجم تقاضای موجود در پهنه‌های کشاورزی، نشانگر آمادگی کشاورزان برای فراتر رفتن از اهداف ابلاغی است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام بیان کرد: توجه به مخاطرات ناشی از علف هرز انگلی گل‌جالیز، تیم‌های پایش و نظارت مزارع، عملیات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده‌اند تا با کنترل زودهنگام، از افت عملکرد محصول جلوگیری کنند.

عارف همچنین با اطمینان‌بخشی به بهره‌برداران درباره تأمین نهاده‌های مورد نیاز، افزود: زنجیره تأمین کودهای شیمیایی شامل ازته، فسفاته و پتاسه تکمیل شده است. رعایت تقویم زراعی و اصول تغذیه گیاهی، محور اصلی ما برای دستیابی به رکورد جدید تولید در سال زراعی پیش رو است.