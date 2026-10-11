به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله پژمان‌فر در نشست بررسی مسائل استان بوشهر با تأکید بر رویکرد نظارتی و حمایتی کمیسیون اصل ۹۰ اظهار کرد: هدف از حضور در استان‌ها، ایجاد الگویی کارآمد برای تعامل میان مجلس و دولت در مسیر رفع چالش‌های اساسی مردم است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های کمیسیون اصل ۹۰ به شناسایی و احصای مشکلات محدود نمی‌شود، افزود: تلاش ما این است که با استفاده از ظرفیت‌های مجلس و همکاری دستگاه‌های اجرایی، راهکارهای عملیاتی برای مسائل موجود پیدا کنیم و زمینه حل آن‌ها را فراهم سازیم.

تعامل مسئولان بوشهر؛ زمینه‌ساز رفع موانع

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با قدردانی از همکاری استاندار بوشهر و نمایندگان استان در مجلس تصریح کرد: تعامل سازنده میان استاندار و نمایندگان استان، بیانگر همدلی و همکاری میان ارکان مختلف نظام است و می‌تواند به‌عنوان الگویی موفق در سایر بخش‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد.

پژمان‌فر با اشاره به استقبال دولت از ورود مجلس به مسائل استان‌ها خاطرنشان کرد: این رویکرد و همکاری متقابل می‌تواند مسیر پیگیری مطالبات مردم و رفع موانع موجود را هموارتر کند.

ادامه پیگیری‌های کارشناسی تا نیمه آبان

وی با اشاره به جمع‌بندی‌های انجام‌شده درباره مسائل استان بوشهر گفت: در ادامه اقدامات آغازشده، پیگیری‌ها و رفت‌وآمدهای کارشناسی تا اواسط آبان به‌صورت مستمر ادامه خواهد یافت تا با همکاری استانداری و دستگاه‌های ذی‌ربط، گام‌های مؤثری برای حل مشکلات استان برداشته شود.