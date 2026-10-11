سارمی: ۲۰ خانوار در سیلاب خراسان شمالی آسیب دیدند

ابراهیم سارمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب در برخی مناطق خراسان شمالی، شهرستان‌های شیروان، بجنورد و آشخانه تحت تأثیر این حادثه قرار گرفته‌اند و نیروهای عملیاتی برای رسیدگی به وضعیت مناطق آسیب‌دیده به کار گرفته شده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مناطق درگیر سیلاب افزود: در مجموع ۸ تیم عملیاتی با مشارکت ۴۰ نیروی عملیاتی در این مأموریت‌ها فعالیت دارند و رسیدگی به وضعیت مناطق آسیب‌دیده و بررسی شرایط موجود از جمله محورهای فعالیت این نیروهاست.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی با بیان اینکه تاکنون آسیب‌دیدگی ۲۰ خانوار در مناطق سیل‌زده گزارش شده است، گفت: بررسی وضعیت خانوارهای آسیب‌دیده و ارزیابی شرایط مناطق درگیر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سارمی ادامه داد: در حوادثی مانند سیلاب، حضور نیروهای عملیاتی و بررسی میدانی شرایط مناطق آسیب‌دیده نقش مهمی در شناسایی نیازها و پیگیری وضعیت حادثه‌دیدگان دارد.