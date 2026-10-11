خانواده ایرانی در محاصره سنت و مدرنیته؛ راهبردهای بقا چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «جنسیت و خانواده: استراتژی‌های نگهداشت» نوشته سمیه عرب خراسانی و چاپ شده در اندیشکده زن و خانواده به بررسی جایگاه خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بشر و راهکارهای حفظ و تقویت آن در جامعه ایران می‌پردازد.

این اثر با تمرکز بر نقش جنسیت در روابط خانوادگی و والدینی، راهبردهای زنانه و مردانه برای نگهداشت خانواده را در کنار تأثیر موقعیت نهادی و نسبت میان سنت و مدرنیته بررسی می‌کند.

از دیگر محورهای اصلی این کتاب، ارائه و بررسی رویکردهای جدید به خانواده و مطالعه آن از منظر جنسیت است؛ موضوعی که امکان شناخت بهتر مناسبات خانوادگی و عوامل مؤثر بر حفظ این نهاد اجتماعی را فراهم می‌کند.

در این کتاب، خانواده نه‌تنها به‌عنوان نهادی با پیشینه تاریخی و فرهنگی، بلکه به‌عنوان بستری برای بررسی روابط جنسیتی و چگونگی تداوم زندگی خانوادگی در جامعه معاصر ایران مورد توجه قرار گرفته است.

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