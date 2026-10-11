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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۹

خانواده ایرانی در محاصره سنت و مدرنیته؛ راهبردهای بقا چیست؟

خانواده ایرانی در محاصره سنت و مدرنیته؛ راهبردهای بقا چیست؟

کتاب «جنسیت و خانواده: استراتژی‌های نگهداشت» با محوریت بررسی راهبردهای حفظ و حمایت از نهاد خانواده در جامعه ایران منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «جنسیت و خانواده: استراتژی‌های نگهداشت» نوشته سمیه عرب خراسانی و چاپ شده در اندیشکده زن و خانواده به بررسی جایگاه خانواده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بشر و راهکارهای حفظ و تقویت آن در جامعه ایران می‌پردازد.

این اثر با تمرکز بر نقش جنسیت در روابط خانوادگی و والدینی، راهبردهای زنانه و مردانه برای نگهداشت خانواده را در کنار تأثیر موقعیت نهادی و نسبت میان سنت و مدرنیته بررسی می‌کند.

خانواده ایرانی در محاصره سنت و مدرنیته؛ راهبردهای بقا چیست؟

از دیگر محورهای اصلی این کتاب، ارائه و بررسی رویکردهای جدید به خانواده و مطالعه آن از منظر جنسیت است؛ موضوعی که امکان شناخت بهتر مناسبات خانوادگی و عوامل مؤثر بر حفظ این نهاد اجتماعی را فراهم می‌کند.

در این کتاب، خانواده نه‌تنها به‌عنوان نهادی با پیشینه تاریخی و فرهنگی، بلکه به‌عنوان بستری برای بررسی روابط جنسیتی و چگونگی تداوم زندگی خانوادگی در جامعه معاصر ایران مورد توجه قرار گرفته است.

علاقه‌مندان برای تهیه این کتاب می‌توانند به نشانی اینترنتی فروشگاه مؤسسه مراجعه کنند.

کد مطلب 6974079
سیده فاطمه سادات کیایی

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