به گزارش خبرنگار مهر، پیام جلالی صبح یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه های کردستان از اجرای مجموعه‌ای از برنامه‌های سلامت‌محور و حمایتی در مناطق کم‌برخوردار خبر داد و گفت: اعزام ۱۹ کاروان سلامت، اجرای ۴۴۵ فعالیت داوطلبانه و امانت‌دهی بیش از یک‌هزار قلم تجهیزات پزشکی به بیماران نیازمند، بخشی از اقدامات این جمعیت در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است.

وی اظهار کرد: توسعه خدمات سلامت، کمک به اقشار نیازمند و گسترش فرهنگ نوع‌دوستی از اولویت‌های فعالیت حوزه داوطلبان جمعیت هلال‌احمر است و در این مسیر، ظرفیت مشارکت‌های مردمی و حضور داوطلبان نقش مهمی در ارائه خدمات بشردوستانه دارد.

وی با اشاره به خدمات ارائه‌شده در مناطق کم‌برخوردار افزود: در همین راستا، ۱۹ کاروان سلامت به این مناطق اعزام شده‌اند که طی آن، خدمات درمانی و دارویی و آموزش‌های امدادی به‌صورت رایگان در اختیار ساکنان قرار گرفته است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان با بیان اینکه فعالیت‌های داوطلبانه در بخش‌های مختلف حمایتی و اجتماعی دنبال می‌شود، عنوان کرد: در این چارچوب، ۴۴۵ فعالیت داوطلبانه اجرا شده و ۸۸ برنامه نیابت نیز با هدف ترویج نیکوکاری و پاسداشت ارزش‌های انسانی به انجام رسیده است.

جلالی ادامه داد: برای تقویت مشارکت‌های مردمی و فراهم کردن زمینه جمع‌آوری کمک‌های خیرخواهانه، ۶۵۸ صندوق ثابت و سیار نیز به ثبت رسیده است که در کنار سایر ظرفیت‌های داوطلبی، زمینه مشارکت مردم در حمایت از نیازمندان را فراهم می‌کند.

۲۵۲ ایستگاه سلامت در کردستان برپا شد

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه پیشگیری و ارتقای سلامت جامعه بیان کرد: برپایی ۲۵۲ ایستگاه سلامت از دیگر برنامه‌های اجراشده در این حوزه بوده که با هدف انجام غربالگری و ارائه خدمات مرتبط با سلامت دنبال شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر کردستان، حمایت از بیماران نیازمند و تسهیل دسترسی آنان به تجهیزات درمانی را از دیگر محورهای فعالیت داوطلبان برشمرد و گفت: در همین راستا، یک‌هزار و ۲۱۸ قلم تجهیزات پزشکی به‌صورت امانت در اختیار بیماران قرار گرفته است تا بخشی از نیازهای آنان در مسیر مراقبت و درمان تأمین شود.

جلالی با اشاره به فعالیت‌های مرتبط با ترویج فرهنگ اهدای خون اضافه کرد: داوطلبان هلال‌احمر در این زمینه نیز مشارکت داشته‌اند و در مجموع، ۲۴۲ واحد اهدای خون انجام شده است.

وی در ادامه به اقدامات حمایتی برای خانواده‌های نیازمند اشاره کرد و افزود: ۸۰۳ بسته معیشتی و بهداشتی میان خانواده‌های نیازمند توزیع شده است تا بخشی از نیازهای این خانواده‌ها تأمین شود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کردستان با بیان اینکه آگاهی‌بخشی عمومی نیز در برنامه‌های داوطلبان مورد توجه قرار دارد، اظهار کرد: در همین راستا، ۲۲۲ بسته فرهنگی و بروشور با هدف افزایش آگاهی مردم، ترویج فرهنگ داوطلبی و معرفی فعالیت‌های بشردوستانه توزیع شده است.

جلالی با قدردانی از مشارکت داوطلبان و خیرین در اجرای این برنامه‌ها خاطرنشان کرد: بخش مهمی از ظرفیت جمعیت هلال‌احمر برای ارائه خدمات انسان‌دوستانه، متکی بر همراهی مردم، حمایت خیرین و حضور داوطلبانی است که با انگیزه کمک به همنوعان در این مسیر فعالیت می‌کنند.

وی تأکید کرد: جمعیت هلال‌احمر کردستان با اتکا به این ظرفیت، تداوم خدمات سلامت‌محور، حمایت از بیماران نیازمند و توسعه فعالیت‌های داوطلبانه در مناطق کم‌برخوردار را دنبال می‌کند.