به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب‌آبادی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در سفر یک‌روزه به هرمزگان اظهار کرد: بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب و ادای احترام به مقام شامخ شهدای این مدرسه، از جمله معلمان شهید، از اهداف اصلی این سفر است.

وی افزود: سوابق و مستندات مربوط به حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه میناب گردآوری شده و پرونده‌های حقوقی این موضوع برای پیگیری در عرصه بین‌المللی و محاکم خارجی در حال بررسی است.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به اهمیت دفاع از امنیت کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران و مردم کشورمان با تمام توان برای حفاظت از کشور، هرمزگان، بندرعباس و جزایر در خط مقدم آمادگی دارند.

غریب‌آبادی، حمایت از مردم هرمزگان و قدردانی از فداکاری‌های آنان در دفاع از امنیت کشور را از دیگر اهداف سفر خود عنوان کرد.

بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب، حضور در مناطق آسیب‌دیده شهرستان سیریک و دیدار با خانواده شهید ماکان نصیری از مهم‌ترین برنامه‌های سفر معاون وزیر امور خارجه به هرمزگان است.

هیئتی متشکل از نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی از شبکه‌های العربی قطر، چین، روسیه و پرس‌تی‌وی نیز غریب‌آبادی را در این سفر همراهی می‌کنند.