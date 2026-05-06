۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

پیگیری بین‌المللی جنایت در میناب توسط کمیته حقوق بشر مجلس

میناب-رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی از آغاز فرآیند پیگیری جنایت جنگی در میناب در سازمان‌های بین‌المللی خبر داد.

گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی رئیس کمیته حقوق بشر مجلس صبح چهارشنبه‌در دیدار با خانواده‌های شهدای دبستان شجره‌طیبه میناب، از ابعاد حقوقی فاجعه رخ‌داده در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این واقعه، فراتر از یک حادثه عادی، بلکه یک جنایت جنگی هولناک است.

فلاحی گفت : ما در مسیر رسیدگی به این جنایت، از تمامی ظرفیت‌های بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشری استفاده خواهیم کرد تا عدالت در حق مظلومان اجرا شود.

وی همچنین با اشاره به نقض قوانین بین‌المللی توسط ایالات متحده آمریکا عنوان کرد : آمریکا با هدف قرار دادن افراد بی‌گناه، تمام مرزهای انسانی و حقوقی را زیر پا گذاشته و رفتاری مشابه با متجاوزان تاریخی داشته است.

فلاحی گفت: با این جنایت هولناک که توسط رژیم آمریکایی و صهیونی رخ داد میناب کربلای ایران است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از مدرسه شجره‌طیبه میناب در گلزار شهدای دانش‌آموزان و فرهنگیان با شهدای مظلوم جنگ رمضان تجدید میثاق کرد.

محمد رادمهر معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب نیز گفت: خدمت‌رسانی صادقانه به خانواده‌های معظم شهدا از اولویت‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی شهرستان است .

وی همچنین افزود: با پیگیری‌های استاندار هرمزگان، نماینده مردم حوزه شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری تمام ظرفیت ها پای کار برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و فراهم نمودن امکانات رفاهی و ساماندهی گلزار شهدا و مدرسه شجره طیبه هستند.

