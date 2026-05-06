گزارش خبرنگار مهر، سارا فلاحی رئیس کمیته حقوق بشر مجلس صبح چهارشنبهدر دیدار با خانوادههای شهدای دبستان شجرهطیبه میناب، از ابعاد حقوقی فاجعه رخداده در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: این واقعه، فراتر از یک حادثه عادی، بلکه یک جنایت جنگی هولناک است.
فلاحی گفت : ما در مسیر رسیدگی به این جنایت، از تمامی ظرفیتهای بینالمللی و سازمانهای حقوق بشری استفاده خواهیم کرد تا عدالت در حق مظلومان اجرا شود.
وی همچنین با اشاره به نقض قوانین بینالمللی توسط ایالات متحده آمریکا عنوان کرد : آمریکا با هدف قرار دادن افراد بیگناه، تمام مرزهای انسانی و حقوقی را زیر پا گذاشته و رفتاری مشابه با متجاوزان تاریخی داشته است.
فلاحی گفت: با این جنایت هولناک که توسط رژیم آمریکایی و صهیونی رخ داد میناب کربلای ایران است.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ضمن بازدید از مدرسه شجرهطیبه میناب در گلزار شهدای دانشآموزان و فرهنگیان با شهدای مظلوم جنگ رمضان تجدید میثاق کرد.
محمد رادمهر معاون استاندار و فرماندار ویژه میناب نیز گفت: خدمترسانی صادقانه به خانوادههای معظم شهدا از اولویتهای دولت و دستگاههای اجرایی شهرستان است .
وی همچنین افزود: با پیگیریهای استاندار هرمزگان، نماینده مردم حوزه شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم هرمزگان در مجلس خبرگان رهبری تمام ظرفیت ها پای کار برای زنده نگه داشتن یاد شهدا و فراهم نمودن امکانات رفاهی و ساماندهی گلزار شهدا و مدرسه شجره طیبه هستند.
نظر شما