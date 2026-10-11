استقبال گسترده از سامفا در عراق؛ شمار داوطلبان بیش از سه برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اموردانشجویان؛ آزمون سراسری سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی «سامفا» با شرکت ۲۶۸ داوطلب در شش حوزه امتحانی عراق برگزار شد. شمار شرکت‌کنندگان این دوره در مقایسه با ۷۸ نفر سال گذشته، به بیش از سه برابر رسیده است.

این آزمون با پیگیری و هماهنگی رایزنی علمی جمهوری اسلامی ایران در منطقه شامات، مستقر در عراق، و همکاری رایزنی فرهنگی، دانشگاه‌ها و مراکز میزبان برگزار شد.

حوزه‌های امتحانی در بغداد، نجف، واسط، کربلا، بصره و اربیل مستقر بودند. دانشگاه کوت در استان واسط، دانشگاه اسلامیه نجف، مدرسه ایرانیان کربلا و مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بصره، اربیل و بغداد، میزبانی داوطلبان را بر عهده داشتند. برگزاری آزمون در این شش حوزه، دسترسی متقاضیان از مناطق مختلف عراق را تسهیل کرد.

شرکت‌کنندگان، با هدف ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران، در این آزمون شرکت کرده‌اند. برای این داوطلبان، سامفا مرحله‌ای از مسیر آمادگی برای ورود به محیط دانشگاهی و تحصیل به زبان فارسی است.

آموزش زبان فارسی، علاوه بر آماده‌سازی دانشجویان عراقی برای تحصیل در ایران، زمینه ارتباط نزدیک‌تر آنان با استادان، دانشجویان و منابع علمی فارسی را فراهم می‌کند. این آشنایی زبانی همچنین به شناخت بیشتر فرهنگ دو کشور و تقویت پیوندهای علمی و دانشگاهی میان آن‌ها کمک می‌کند.

رشد چشمگیر شمار داوطلبان سامفا، اهمیت استمرار دوره‌های آموزش زبان فارسی در عراق و پیوند این آموزش‌ها با فرصت‌های تحصیل در دانشگاه‌های ایران را نشان می‌دهد؛ موضوعی که همکاری رایزنی علمی شامات، رایزنی فرهنگی و دانشگاه‌های دو کشور در پیشبرد آن نقش دارد.