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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۷

چند پرسش در مورد کاراته کاها؛

فهرست مبهم ملی‌پوشان اعزامی به چین؛ هروی: رقابت انتخابی خواهیم داشت

فهرست مبهم ملی‌پوشان اعزامی به چین؛ هروی: رقابت انتخابی خواهیم داشت

مدیرفنی تیم ملی کاراته شرایط انتخاب کاراته کاهای ملی پوش را برای حضور در مسابقات تیمی قهرمانی جهان تشریح و تاکید کرد فهرستی که در این مورد منتشر شده اسامی نهایی ملی پوشان نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره بازیهای جهانی کاراته موسوم به رقابت های تیمی قهرمانی جهان طی روزهای ۲۹ آبان تا اول آذرماه به میزبانی چین در شهر هانگژو برگزار خواهد شد و تیم ملی ایران به عنوان نایب قهرمان دوره قبل در این مسابقات حضور خواهد داشت.

اما ثبت نام تعدادی از کاراته کاهای ملی پوش روی سایت رسمی مسابقات شبهاتی را در خصوص نحوه انتخاب نفرات اصلی در پی داشته است. سئوال اصلی اینجاست که این نفرات بر چه اساسی انتخاب شده اند؟ کسب مدال در بازیهای آسیایی شاید برای ثبت نام کاراته کا دلیل موجهی باشد ولی سایر نفرات با کدام نتیجه مثبت و مدال انتخاب و ثبت نام شده اند؟

در همین رابطه سید شهرام هروی مدیر فنی تیم ملی به خبرنگار مهر گفت: لیستی که در سایت مسابقات جهانی اسامی آنها نمایش داده می شود ثبت نام اولیه است و اعزام این کاراته کاها به چین قطعی نیست.

وی افزود: یک دوره مسابقات انتخابی در پیش داریم که همه مدعیان می توانند در این رقابت ها شرکت کنند. نفرات برای این رقابت ها در یک دوره مسابقات با نفرات مورد نظر کادر فنی شرکت کرده و در نهایت ترکیب تیم اعزامی به «هانگژو» مشخص می شود.

هروی در پایان گفت: همه موارد در خصوص روند انتخابی ها با هماهنگی رئیس سازمان تیم های ملی و کادر فنی و دیگر ارکان مرتبط در فدراسیون به صورت شفاف تدوین شده و به مرور اجرا می شود. هدف اصلی رسیدن به دیدار نهایی و در نهایت رسیدن به سکوی نخست است.

کد مطلب 6974096

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