به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سلمان اسحاقی، از بررسی مشکلات بیماران تالاسمی و سایر بیماران صعب‌العلاج در نشست وبیناری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با مشارکت تعدادی از بیماران تالاسمی خبر داد و افزود: هزینه دارو و درمان بیماران تالاسمی به شکل نگران‌کننده‌ای افزایش یافته و پرداخت از جیب این بیماران در برخی موارد با رشد ۷۰۰ برابری مواجه شده است؛ وضعیتی که ادامه درمان این بیماران را با اختلال جدی روبرو کرده و می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به سلامت آنها وارد کند.

وی گفت: در حال حاضر هزینه ماهانه دارو و درمان یک بیمار تالاسمی به حدود ۱۵۰ میلیون تومان رسیده است و تامین آن از توان بسیاری از بیماران و خانواده‌های آنها خارج است این در حالی است که بیماران تالاسمی از نخستین گروه‌های بیماران خاص کشور محسوب می‌شوند و دولت از سال ۱۳۷۶ خود را ملزم به تامین هزینه‌های دارویی و درمانی این بیماران کرده است.

اسحاقی با انتقاد از افزایش سهم پرداختی بیماران تالاسمی، تصریح کرد: قرار بر این بود که با ساماندهی ارز دارو و تجهیزات پزشکی، منابع مالی حاصل از این سیاست برای حمایت از بیماران اختصاص یابد و پرداخت از جیب آنها افزایش پیدا نکند اما امروز شاهد وضعیتی هستیم که هزینه‌های سنگین دارو عملا به بیماران و خانواده‌های آنها تحمیل شده است.

تاخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از مشکلات اصلی بیماران

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: یکی از مشکلات اصلی در این زمینه، تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت تمام‌شده دارو در کنار تاخیر در تامین منابع مالی و پرداخت مطالبات داروخانه‌هاست. این شرایط موجب شده است بخشی از داروها با هزینه‌های بسیار بالاتری به دست مصرف‌کننده برسند و بیماران برای تامین داروهای ضروری خود با مشکلات جدی مواجه شوند.

وی با اشاره به آثار تغییر نرخ ارز بر قیمت دارو گفت: از آذرماه ۱۴۰۴، محاسبه نرخ ارز مورد استفاده در برخی اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی با تغییراتی همراه شده و با افزایش نرخ ارز در بازار، هزینه تامین این اقلام نیز افزایش یافته است. هنگامی که مبنای تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی از نرخ‌های ترجیحی فاصله می‌گیرد، افزایش نرخ ارز می‌تواند مستقیما بر قیمت تمام‌شده دارو اثر بگذارد و فشار بیشتری بر بیماران وارد کند.

اسحاقی افزود: در چنین شرایطی، باید منابع حاصل از تغییر سیاست ارزی به‌صورت شفاف و موثر برای جبران هزینه‌های بیماران و تقویت پوشش بیمه‌ای آنها به کار گرفته شود و اگر هدف از اصلاح سیاست ارزی، حمایت از تولید و ساماندهی منابع است، نباید نتیجه آن افزایش چندبرابری پرداخت از جیب بیمارانی باشد که برای ادامه زندگی به مصرف مستمر دارو نیاز دارند.

وی با تاکید بر نقش بیمه‌ها در کنترل هزینه‌های درمان، تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی این است که بیمه‌ها برای اعمال تغییرات قیمت دارو در فهرست‌های پوشش بیمه‌ای و به‌روزرسانی تعهدات خود با تاخیر عمل می‌کنند. در نتیجه، ممکن است قیمت دارو افزایش پیدا کند، اما پوشش بیمه‌ای متناسب با قیمت جدید اعمال نشود و بیمار ناچار شود بخش عمده‌ای از هزینه را از جیب خود پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: از سوی دیگر، بیش از ۱۰ ماه از مطالبات برخی داروخانه‌ها پرداخت نشده است و انباشت این مطالبات، به‌ویژه در شرایطی که هزینه تامین دارو افزایش یافته، توان مالی داروخانه‌ها را کاهش داده و برخی از آنها را در تامین مجدد داروهای مورد نیاز بیماران با مشکل مواجه کرده است.

وی ادامه داد: وقتی داروخانه مطالبات خود را از بیمه دریافت نمی‌کند و در عین حال باید دارو را با قیمت‌های بالاتر تهیه کند، طبیعی است که سرمایه در گردش آن تحت فشار قرار می‌گیرد. در چنین وضعیتی، ممکن است برخی داروخانه‌ها از ارائه بعضی اقلام دارویی تحت پوشش بیمه خودداری کنند یا به دلیل ناتوانی در تامین دارو، امکان عرضه آن را نداشته باشند؛ در نهایت، این بیمار است که با دشواری در دسترسی به داروی ضروری خود مواجه می‌شود.

نباید نسبت به افزایش هزینه‌ها بی‌تفاوت بود

اسحاقی با بیان اینکه مجموعه این مشکلات می‌تواند روند درمان بیماران تالاسمی را مختل کند، گفت: این بیماران نمی‌توانند مصرف دارو و درمان خود را به دلیل مشکلات مالی یا نبود دارو متوقف کنند. هرگونه وقفه در دسترسی به داروهای ضروری آنها می‌تواند عوارض جدی به دنبال داشته باشد؛ بنابراین، نمی‌توان نسبت به افزایش هزینه‌ها و دشوار شدن دسترسی این بیماران به دارو بی‌تفاوت بود.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در نشست امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این نشست، این وضعیت را مصداق استنکاف از قانون دانست و اعضای کمیسیون نیز بر ضرورت ورود جدی مجلس برای پیگیری موضوع و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرمتعارف به بیماران تاکید کردند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: وقتی قانون برای حمایت از بیماران خاص و تامین هزینه‌های دارویی و درمانی آنها تکلیف مشخص کرده است، باید سازوکارهای اجرایی به گونه‌ای باشد که این حمایت در عمل نیز محقق شود، نمی‌توان از یک سو بر حمایت از بیماران خاص تاکید کرد و از سوی دیگر، شاهد افزایش چندصدبرابری پرداخت از جیب آنها و اختلال در دسترسی‌شان به دارو بود.

سیاست‌های حمایتی به نتیجه مورد انتظار نرسیده است

اسحاقی با تاکید بر ضرورت پیگیری موضوع از سوی دستگاه‌های مسئول، گفت: مجلس باید با بررسی دقیق روند تخصیص ارز، نحوه تامین منابع حمایتی، عملکرد بیمه‌ها در پرداخت مطالبات و وضعیت دسترسی بیماران به دارو، مشخص کند که چرا سیاست‌های حمایتی به نتیجه مورد انتظار نرسیده است و در صورت احراز تخلف یا استنکاف از اجرای قانون نیز باید موضوع از مسیرهای قانونی و نظارتی، از جمله با ورود دستگاه قضایی، پیگیری شود.

وی هشدار داد: امروز بیماران تالاسمی برای تامین دارو و ادامه درمان با هزینه‌هایی مواجه هستند که بسیاری از آنها توان پرداخت آن را ندارند و وقتی منابع حمایتی به‌موقع تامین نمی‌شود، مطالبات داروخانه‌ها ماه‌ها پرداخت نمی‌شود و بیمه‌ها نیز پوشش متناسب با افزایش قیمت دارو را اعمال نمی‌کنند و نتیجه این زنجیره فشار بر بیمار و تهدید سلامت اوست، دولت باید هرچه سریع‌تر برای اصلاح این روند اقدام کند؛ چرا که ادامه این وضعیت، ناخواسته دولت را در زنجیره‌ای از تصمیمات و مشکلات اجرایی قرار می‌دهد که پیامد آن می‌تواند تحمیل خسارت‌های جبران‌ناپذیر به جان بیماران تالاسمی باشد.