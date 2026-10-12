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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۸:۴۷

دعوت از مردم برای حفظ سوره فتح در حمایت از جبهه مقاومت

دعوت از مردم برای حفظ سوره فتح در حمایت از جبهه مقاومت

مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با دعوت از علاقه‌مندان برای حفظ سوره مبارکه فتح، از اختصاص یک‌هزار جایزه یک‌میلیون‌تومانی به شرکت‌کنندگان در این طرح خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فراخوانی با عنوان «سهم تو برای پیروزی ایران و جبهه مقاومت» از عموم مردم و علاقه‌مندان به فعالیت‌های قرآنی دعوت کرد با حفظ سوره مبارکه فتح و قرائت آن به نیت پیروزی ایران و جبهه مقاومت، در این حرکت قرآنی مشارکت کنند.

در این فراخوان با تأکید بر اینکه مشارکت در دفاع از کشور و حمایت از جبهه مقاومت تنها به حضور در خط مقدم محدود نمی‌شود، آمده است: همه افراد می‌توانند متناسب با توانایی خود سهمی در این میدان داشته باشند و این بار حفظ سوره فتح، به‌عنوان سوره‌ای با مضامین پیروزی و فتح، محور این مشارکت قرار گرفته است.

بر اساس اعلام مرکز عالی قرآن و عترت، برای شرکت‌کنندگان در این طرح، یک‌هزار جایزه یک‌میلیون‌تومانی در نظر گرفته شده است. همچنین علاقه‌مندان برای حفظ این سوره و شرکت در آزمون مربوط، بیش از یک ماه فرصت دارند.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به پایگاه اطلاع‌رسانی آزمون‌های قرآن و عترت به نشانی qia.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 6975138
سیده فاطمه سادات کیایی

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