به گزارش خبرنگار مهر، در این گزارش که با عنوان «از افتخار المپیک تا طلای گرندپری؛ درخشش دوباره سلیمی در پاریس» روی خروجی سایت رسمی فدراسیون جهانی منتشر شده، ضمن بررسی مبارزه نهایی سلیمی و حریف بریتانیایی با قهرمان ایرانی المپیک پاریس گفتگو داشته است.

در این گزارش آمده است: آرین سلیمی، تکواندوکار سنگین‌وزن ایران، دو سال پس از کسب مدال طلای المپیک پاریس بار دیگر در پایتخت فرانسه درخشید و با قهرمانی در رقابت‌های گرندپری تکواندو ۲۰۲۶ پاریس، روی سکوی نخست ایستاد.

سلیمی در فینال وزن ۸۰+ کیلوگرم مردان، بار دیگر برابر حریفی آشنا قرار گرفت؛ «کادن کانینگهام» از بریتانیا، دارنده مدال نقره المپیک ۲۰۲۴ پاریس. این بار نیز سلیمی پس از واگذاری راند نخست، به مسابقه بازگشت و در نهایت مدال طلا را از آن خود کرد.

بعد از المپیک زندگی ام تغییر کرد

سلیمی درباره بازگشت به پاریس و کسب این مدال گفت: من واقعاً پاریس را دوست دارم و این شهر جایگاه ویژه‌ای در قلبم دارد؛ چرا که زندگی‌ام پس از المپیک پاریس تغییر کرد. کسب این مدال طلا، احساساتی بسیار شبیه به آنچه هنگام قهرمانی در المپیک تجربه کرده بودم، در من زنده کرد.

اگرچه این بار رقابت‌ها در سالن ورزشی «مارسل سردان» برگزار می‌شد، اما چالش رویارویی با «کانینگهام» همچنان دشوار و نفس‌گیر بود.

دوست داشتم دوباره با «کادن» مبارزه کنم

«کانینگهام» راند نخست در مبارزه‌ای نزدیک و پرفشار، با نتیجه ۱۴ بر پیروز شد و سلیمی را در موقعیتی قرار داد که برای رسیدن به مدال طلا باید نتیجه را جبران می‌کرد. سلیمی در ادامه موفق شد جریان مسابقه را تغییر دهد؛ او راند دوم را به سود خود به پایان رساند و در راند سرنوشت‌ساز سوم نیز با نتیجه ۱۱ بر ۷ پیروز شد تا قهرمانی‌اش را قطعی کند.

قهرمان ایرانی درباره شرایط فینال گفت: از روند مسابقه کمی غافلگیر شدم. ضربات پای زیادی به هوگوی او زدم؛ ضرباتی که در مسابقات قبلی برایم امتیازآور بودند. اما در این مبارزه خسته‌تر بودم و آن قدرت و توانی را که در مراحل قبلی داشتم، احساس نمی‌کردم. «کادن» هم بسیار هوشمندانه و با تمرکز بالا مبارزه کرد.

فینال المپیک زیباترین مبارزه تاریخ

برای سلیمی، رویارویی دوباره با «کانینگهام» در یک فینال دیگر در پاریس، اهمیت این قهرمانی را دوچندان کرده بود. او در این باره گفت: همیشه دوست داشتم دوباره با او مبارزه کنم، چون معتقدم فینال المپیک ما یکی از زیباترین مبارزات تاریخ تکواندو بود. با این حال، هرگز تصور نمی‌کردم که بار دیگر در پاریس و در فینالی دیگر مقابل هم قرار بگیریم. همچنین بسیار خوشحالم که می‌بینم «کادن» دوباره در چنین سطحی رقابت می‌کند.

قهرمانی سلیمی در کنار طلای ابوالفضل زندی در وزن ۵۸- کیلوگرم مردان، باعث شد ایران در روز نخست رقابت‌های گرندپری پاریس دو مدال طلا کسب کند.

قهرمانی المپیک و مسئولیت سنگین

با این حال، برای سلیمی حضور در این رقابت‌ها تنها به کسب مدال و تکرار موفقیت‌های گذشته محدود نمی‌شد؛ این مسابقات فرصتی بود تا بار دیگر با چالش‌هایی روبه‌رو شود که حتی پس از رسیدن به قله ورزش حرفه‌ای، همچنان به او انگیزه می‌دهند.

او درباره مسئولیت‌های همراه با قهرمانی المپیک گفت: هر ورزشکاری رؤیای قهرمانی در المپیک را در سر دارد، اما این عنوان مسئولیت سنگینی به همراه می‌آورد. انتظارات مردم از شما بالا می‌رود و به الگویی برای دیگران تبدیل می‌شوید؛ از رفتار و نحوه جشن گرفتن پیروزی گرفته تا شیوه مبارزه و حتی چگونگی حفظ انگیزه.

عاشق مبارزه ومدیریت شرایط دشوار

سلیمی به‌جای تمرکز صرف بر نتایج و عناوین، انگیزه خود را از خودِ رقابت و چالش‌های آن می‌گیرد. او تأکید کرد: من روی مسیر خودم تمرکز می‌کنم و زمان زیادی را صرف فکر کردن به امتیازات رنکینگ المپیکی یا سطح مسابقات نمی‌کنم. عاشق چالش هستم؛ عاشق مبارزه و اینکه بتوانم شرایط دشوار را مدیریت کنم.

سلیمی در ادامه گفت: وقتی مسابقه می‌دهم، احساس می‌کنم زنده‌ام. لحظاتی را دوست دارم که باید عمیق‌تر نفس بکشم، تمام توانم را به کار بگیرم و خودم را تا آخرین حد توانم پیش ببرم.

قهرمانی دوباره در پاریس نشان داد که اشتیاق به رقابت همچنان بخش جدایی‌ناپذیر اهداف و انگیزه‌های این تکواندوکار ایرانی است.

لذت بردن از مسیر موفقیت

سلیمی درباره اهداف آینده‌اش گفت: هدف بعدی من این است که به پیشرفت ادامه دهم و در مسابقه بعدی عملکرد بهتری داشته باشم. می‌خواهم بیش از گذشته از کاری که انجام می‌دهم، لذت ببرم.

او در پایان تأکید کرد: برای من، موضوع فقط کسب مدال نیست. می‌خواهم همچنان خودم را به چالش بکشم، به‌عنوان یک مبارز پیشرفت کنم و از تک‌تک لحظات این مسیر لذت ببرم.