به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت‌الله موسوی صبح یکشنبه در وبینار استانی تبیین طرح وزارتی «جشن استعداد و هویت‌یابی» اظهار کرد: برنامه‌های اداره آموزش دوره اول متوسطه با هدف رشد و تعالی شخصیت دانش‌آموزان در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، دینی، سیاسی و ملی طراحی شده‌اند و هر یک از فعالیت‌های مدارس باید در تقویت یکی از این ابعاد نقش داشته باشند.

وی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند در مدارس افزود: مدیران باید مشخص کنند دانش‌آموز پایه هفتم در پایان دوره تحصیلی چه مهارتی را کسب می‌کند، این مهارت بر اساس چه نیاز و ضرورتی انتخاب شده و آموزش آن چه شایستگی‌هایی را در دانش‌آموز پرورش می‌دهد.

معاون آموزش متوسطه استان کردستان تصریح کرد: پاسخ روشن به این سه پرسش، زمینه تدوین برنامه‌های منسجم آموزشی و تربیتی را فراهم می‌کند و امکان ارزیابی دقیق دستاوردهای مدارس در پایان سال تحصیلی را به وجود می‌آورد.

موسوی همچنین بر تداوم اجرای طرح «تقویت و رشد» در مدارس تأکید کرد و گفت: نتایج سنجش‌های آموزشی نباید صرفاً به برگزاری آزمون محدود شود، بلکه باید از این نتایج برای تحلیل وضعیت یادگیری دانش‌آموزان و طراحی برنامه‌های آموزشی متناسب با نیازهای آنان استفاده کرد.

وی ادامه داد: توجه به نتایج سنجش‌ها و اجرای مداخلات آموزشی متناسب با وضعیت دانش‌آموزان، زمینه بهبود فرایند یاددهی و یادگیری را فراهم می‌کند.

مشارکت دانش‌آموزان در سه برنامه استعدادی و مهارتی

در ادامه این وبینار، هوشنگ ایزدی، رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه استان کردستان، با تشریح اهداف و جزئیات اجرایی طرح «جشن استعداد و هویت‌یابی» اظهار کرد: این جشن آغاز رسمی فعالیت‌های اختصاصی و اولویت‌دار حوزه آموزش دوره اول متوسطه است و مشارکت حداکثری دانش‌آموزان در برنامه‌های پیش‌بینی‌شده آن ضرورت دارد.

وی افزود: سیزدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی، دومین سال اجرای طرح ایران دیجیتال و آموزش‌های هوش مصنوعی و طرح «هر دانش‌آموز، یک مهارت»، سه محور اصلی این برنامه را تشکیل می‌دهند.

رئیس اداره آموزش دوره اول متوسطه استان کردستان با تأکید بر لزوم مشارکت تمامی دانش‌آموزان در این برنامه‌ها عنوان کرد: جشن استعداد و هویت‌یابی هم‌زمان با سراسر کشور در مدارس دوره اول متوسطه استان برگزار خواهد شد.

ایزدی همچنین از برگزاری برنامه نمادین استانی این جشن در دو مدرسه سنندج خبر داد و گفت: مدرسه پسرانه امام شافعی در ناحیه یک و مدرسه دخترانه شرافت در ناحیه دو سنندج، میزبان این برنامه با حضور مسئولان استانی خواهند بود.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی عوامل اجرایی، برنامه‌ریزی هدفمند مدارس و توجه به شاخص‌های تعیین‌شده، از الزامات اجرای مطلوب این طرح و تحقق اهداف تربیتی و مهارتی آن است.